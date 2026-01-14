遞橄欖枝？川普：中國可能向美國開放市場

美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（13日）表示，他認為中國可以向美國商品開放市場，並重申，他與中國國家主席習近平保持著良好的關係。

《路透》報導，被問到他是否認為中國市場可能對美國商品開放時，川普表示，他認為這將會發生，但並未詳細說明。

多年來，華府與北京在貿易關稅、智慧財產權、人權、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源、網路安全、對台政策、香港問題和俄烏戰爭等多項議題上關係緊張。

川普前一天剛放話，威脅要對與伊朗進行貿易的國家徵收25％的關稅，此舉有可能重新揭開美國與伊朗最大貿易夥伴中國之間的舊傷疤。中方譴責川普的威脅，而川普沒有提供關於與伊朗進行貿易的國家徵收關稅相關計劃的細節。

伊朗正面臨近年來最大規模的的反政府示威活動，川普一直在權衡如何應對伊朗局勢。伊朗去年與美國盟友以色列爆發為期12天的衝突，該國的核設施在6月遭到美軍轟炸。

