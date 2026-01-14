AI競賽愈演愈烈 微軟警告：中國大舉攻佔西方以外市場

微軟警告，中國正以低成本的開源模型大舉攻佔西方以外的AI市場。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕科技巨頭微軟（Microsoft）警告，在爭奪西方以外用戶的競爭中，美國的AI團隊正在被中國競爭對手超越，因為中國將低成本的開源模型與鉅額國家補貼結合，進而取得優勢。

《金融時報》報導，微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示，中國AI新創DeepSeek（深度求索）的技術在非洲等新興市場迅速普及，凸顯美國企業在全球各地面臨的競爭。

史密斯指出，大家必須意識到，與1年前不同，中國現在擁有一個開源模型，接著將不只一個，這種模式具有競爭力。在這背後，他們受惠於中國政府的補貼，這些補貼使他們能夠以低價擊敗美國公司。

這番言論發表之際，微軟的新研究發現，1年前DeepSeek發佈的R1大型語言模型因其容易獲取且成本低廉，加速了AI在全球的普及，尤其是全球南方。這也導致中國在所謂的開源AI模型市場超越美國，相較之下，OpenAI、Google和Anthropic則專注於保持對其最先進技術的完全控制，並透過客戶訂閱或企業交易中獲利。

微軟根據其產品使用數據進行的研究預估，DeepSeek在衣索比亞AI市場佔額18％，在辛巴威有17％的市佔。微軟研究也發現，在美國科技產品受到限制或約束的國家，DeepSeek也取得了相當大的優勢，在白俄羅斯市佔56％、古巴為49％、俄羅斯也有43％。

史密斯提到，非洲國家需要來自國際開發銀行或是貸款機構更廣泛的投資，才能建造資料中心，並補貼電力成本。如果僅依賴私人資本流動，恐怕不足以與那些經常獲得大量補貼的對手競爭。

微軟研究表明，AI的應用目前高度集中在已開發國家，到2025年Q4，全球北方有近4分之1的人在使用AI，反觀全球南方只有14％，平均則為16％。史密斯表示，這種日益擴大的差距「令人擔憂」，並擔心，如果不解決持續擴大的AI鴻溝，恐加劇南北之間龐大的經濟差距。

史密斯指出，這是美國與中國競爭的關鍵戰場，並稱，需要私人企業投入更多資金來建造資料中心、提供技術培訓，同時也需要政府和金融機構進行投資。史密斯補充，作為一家美企，公司擁有的優勢是更強的信譽，能夠獲得比中企更好的晶片，但公司始終需要在價格上競爭。

