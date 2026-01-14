Fed主席鮑爾遭美司法部調查 羅伯特清崎拍手叫好：早就該這樣做了

美司法部近日向聯準會主席鮑爾發傳票，此舉被外界解讀為川普政府加大對聯準會施壓與攻擊的最新行動。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）近日爆出遭美國司法部刑事調查，引發外界關注。對此，《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）拍手叫好，直言「早就該這樣做了」。

綜合媒體報導，Fed主席鮑爾本月11日發布措詞強硬的書面和影音聲明表示，Fed收到來自司法部的大陪審團傳票，威脅要就他去年6月於國會針對Fed總部翻修工程的證詞，對他提起刑事訴訟。此舉被外界解讀為川普政府加大對聯準會施壓與攻擊的最新行動。

消息曝光後，引發外界關注。對此，羅伯特清崎週二（13日）在社交平台X發文表示看法，直呼「太好了，早就該這樣了」，並以誇張比喻表示，川普曾轟炸委內瑞拉並抓捕馬杜羅（Nicolas Maduro），如今則是「轟炸聯準會」、抓捕聯準會主席鮑爾，並反問：「川普會終結聯準會嗎？為什麼不呢？」。

羅伯特清崎進一步指出，Fed本質上是馬克思主義的產物，原因在於其為一個中央銀行體系。他提到，Fed於1913年成立，同年也通過了美國憲法第16號修正案，即所得稅制度，並聲稱在Fed成立之前，美國曾是一個「免稅的國家」。

羅伯特清崎還表示，美國的立國精神源自於反稅收的抗爭，也就是1773年的波士頓茶葉事件；而到了1913年，Fed的出現則成為重要轉折點，並引用馬克思的話稱：「累進所得稅是共產主義擴散的必要條件」。

文章最後，羅伯特清崎祈求上帝保佑川普，稱其先是剷除了委內瑞拉的毒梟恐怖分子馬杜羅，如今又對付「犯罪偽鈔犯」Fed主席鮑爾，並指出黃金與白銀價格也因這項「好消息」而上漲。

