川普「一句話」震動油市 國際油價大漲

國際油價週二（13日）大漲逾2%，市場對伊朗原油出口可能受阻的擔憂，蓋過了委內瑞拉供應可能增加的影響。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普對伊朗示威者喊話「援助正在路上」，且取消與伊朗官員的會談後，國際油價週二（13日）收盤大漲逾2%，這使市場對伊朗原油出口可能受阻的擔憂，蓋過了委內瑞拉供應可能增加的影響。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 1.65 美元，約 2.8%，收每桶 61.15 美元。

布蘭特原油期貨上漲 1.60 美元，漲幅 2.5%，收在每桶 65.47 美元。

川普週一表示，任何與伊朗進行商業往來的國家，其與美國的所有交易都將被課徵 25% 的關稅；而中國正是伊朗原油最大的買家。

川普週二接著在其社群媒體平台發文，呼籲伊朗示威者「接管你們的體制」，並表示「援助正在路上」。川普並稱，在示威者死亡事件停止之前，他已取消與伊朗官員的會談。相關言論一度推升油價漲幅擴大至逾 3%，觸及3個月來新高。

PVM Oil Associates 分析師艾文斯（John Evans）指出，油市正逐步反映地緣政治風險所帶來的「價格保護」，包括伊朗原油可能被排除在市場之外、委內瑞拉局勢惡化、俄羅斯對烏克蘭戰爭的相關談判，以及美國對接管格陵蘭的興趣等因素。

伊朗是石油輸出國組織（OPEC）主要產油國之一，近期正面臨多年來規模最大的反政府示威。伊朗官員表示，政府對抗議活動的鎮壓已造成約 2000 人死亡、數千人遭到逮捕，此舉也引發美國總統川普警告，可能採取軍事行動。

瑞穗證券（Mizuho Securities）紐約分公司能源期貨主管耶格（Bob Yawger）表示：「我不認為中國會因此避開伊朗原油，但如果真的如此，且所有國家都這麼做，全球每日原油供應量將減少 330 萬桶，這正是伊朗目前供應給市場的數量。」

Rystad Energy 分析師賈沙阿（Janiv Shah）表示，市場目前暫時將「供應過剩」的憂慮擱置一旁，不過歐洲煉油廠產能過剩，仍對柴油市場造成壓力。

