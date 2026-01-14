輝達成AI泡沫最大輸家！《大賣空》本尊貝瑞全說了 最新觀點曝光

電影《大賣空》主角原型貝瑞（Michael Burry）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕電影《大賣空》主角原型貝瑞（Michael Burry）表示，他目前正放空輝達（Nvidia），因為在他眼中，輝達對正在形成的人工智慧（AI）泡沫特別敏感、風險最高。貝瑞指出，若 AI 泡沫破裂，Meta、Alphabet 與微軟所承受的衝擊相對較小。他並將AI比擬為電力，警告美國不應把國運押在高度耗電的晶片之上。

《商業內幕》（Business Insider）報導，貝瑞表示，相較於 Meta、Alphabet 或微軟，他選擇押注輝達下跌，因為輝達在 AI 熱潮若以災難性結局收場時，將顯得格外脆弱。他上週末在 Substack 貼文中指出，「輝達已完全依賴超大規模雲端業者（hyperscalers）的資本支出，而我看不出這樣的數學關係如何能夠成立。」

貝瑞去年底從經營避險基金轉而專注於線上寫作。他補充指出，輝達今年可能賣出高達 4000 億美元的晶片，但實際應用層的使用情境卻不到 1000 億美元。貝瑞在文中指出：「輝達同時也是最受市場喜愛、最少被質疑的公司，因此放空它的成本相對便宜。」

貝瑞也點名 CoreWeave，這是一家專為 AI 打造雲端服務的供應商，同時也是輝達的策略夥伴。

對於《商業內幕》的置評請求，輝達未予回應。

貝瑞進一步解釋，若放空 Meta，就等於是在放空其在社群媒體與廣告市場的主導地位；而押注 Alphabet 下跌，則等同於放空各種形式的 Google 搜尋、Android、Waymo 等事業；若放空微軟，幾乎就是在「放空一家全球辦公生產力 SaaS （軟體即服務）巨獸」，他指的是包括 Word、Excel 在內的SaaS產品。

貝瑞指出，這些科技巨頭並非「純粹押注 AI 的空頭標的」，它們本身仍具備長期生存力。他說：「它們終將意識到自己不該投入如此龐大的資本，可能會進行資產減損，甚至重編財報，但在 AI 建設之外，這些企業在全球仍然具有主導地位。」

相較之下，貝瑞表示，若 OpenAI 是上市公司，他也會選擇放空。而他持有甲骨文（Oracle）的看跌期權，並在過去6個月內直接放空這家資料庫公司。

