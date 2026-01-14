美中太空競賽 謝金河：低軌道衛星將成資本市場熱門話題

謝金河發文指出，美中太空競賽會是今年的重要賽局，他分析中國在國家政策支持下，以衛星量出手，追求市場極大化。美國以馬斯克為首的Space X今年則是會IPO切入，最終目標在獲利極大化。圖為示意圖。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河發文指出，美中太空競賽會是今年的重要賽局，他分析中國在國家政策支持下，以衛星量出手，追求市場極大化。美國以馬斯克為首的Space X今年則是會IPO切入，最終目標在獲利極大化。他認為低軌道衛星的布局將是貫穿資本市場一整年的熱門話題，並預測和低軌道衛星沾到邊的公司今年都很熱鬧。

謝金河在臉書以「美中太空競賽會是26年重要賽局」為題發文指出，最近有一則受關注的消息是中國向聯合國國際衛星聯盟（ITU）提交涵蓋14個星座，超過20萬顆的衛星頻軌申請，這符合中國一貫的國策：美國有的，中國也要有，而且量要讓對手跟不上！

謝金河說明，到目前為止，美國的衛星有8500顆，中國只有903顆，這次中國一出手就是20萬顆，這個企圖心令人側目。而這也顯示美國和中國在發展太空的策略不同。

謝金河表示，美國以馬斯克為首的Space X今年會IPO，市場估計市值會從一兆美元起跳，可能會達到1.5兆美元。Amazon的太空計劃也積極展開，台灣很希望能和Amazon合作。美國的太空計劃從市場切入，最終目標在獲利極大化。

謝金河分析，中國是國家政策，不在乎有沒有獲利，在追求市場極大化。從市場的角度看，從去年以來的PCB，銅箔基板的勝宏科技，生益科技，滬電等，矽光子概念的中際旭創，新易盛股價上漲都告一段落。最近輪到低軌道衛星的公司股價飆漲，航天電子，航天發展，雷科防務等，股價漲幅都很驚人。這些企業都是政策扶持的企業，股價如旱地拔蔥般暴起，也代表著國家政策方向。

謝金河提到，他昨日到新竹看羅森洲（神盾集團董事長）的芯鼎、神盾，並指羅在趕去南韓的最後一刻特別爲大家介紹，神盾在低軌道衛星的布局，看起來這會是貫穿資本市場一整年的熱門話題。今年從昇達科，華通，燿華，鐳洋，昇貿，耀登，金寶電子等，和低軌道衛星沾到邊的公司今年都很熱鬧！

