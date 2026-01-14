AI晶片榮景背後藏「暗雷」 ? 韓國晶片商被爆 遇「大麻煩」

韓媒報導，在AI產業高峰期，韓國晶片廠不應被「專利流氓」占便宜。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在AI熱潮帶動的半導體超級循環下，韓國晶片製造商的獲利與市佔節節攀升，卻也暴露在風險中，成為「專利流氓」鎖定的目標。產業觀察人士指出，隨著華府強化專利保護、調整制度設計，不從事實際生產的專利持有機構（NPE）正蠢蠢欲動，韓國半導體業正站在新一輪智慧財產權攻防戰的前線。

所謂NPE，常被稱為「專利流氓」，其獲利模式並非製造或銷售產品，而是透過授權或提起專利訴訟來收取費用。這類機構特別偏好鎖定高獲利、全球布局快速擴張的企業。隨著三星與 SK海力士接連繳出破紀錄財報，並在全球晶片市場影響力持續放大，這對NPE而言，提告誘因也隨之水漲船高。

此外，美國在專利制度上的政策轉向，也是另一風險來源。部分業界人士指出，在川普政府時期，美國採取較為保護主義的專利立場，削弱了原本用來抑制濫訴行為的制度設計。2011 年，美國引入「多方覆審」（inter partes review, IPR）機制，允許企業挑戰專利有效性，以降低惡意或過度訴訟的空間；但後續資格審查趨嚴，使該制度的實際效力大打折扣。

根據相關人士轉述，在制度調整前，被拒絕進入IPR審查的案件比例約為30%，但在美國專利商標局新任局長上任後，拒絕比例一度飆升至近90%。這代表企業要透過制度反擊專利訴訟，難度明顯提高。

產業界普遍憂心，若NPE的訴訟行動升溫，將迫使韓國晶片商投入更多資源應付法律戰，不僅拉高營運成本，也可能排擠研發與資本支出，最終削弱長期技術競爭力。

