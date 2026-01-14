正式批准！美國有條件開放輝達H200晶片出口中國

川普政府週二（13日）正式批准輝達H200銷往中國。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府週二（13日）正式批准輝達（NVIDIA）第2強大的AI晶片H200銷往中國，儘管華盛頓對中鷹派人士深感擔憂，但一項可能啟動H200晶片出貨的規則已正式公佈。

《路透》報導，根據相關規範，這些晶片在運往中國之前，將由第3方測試實驗室進行審查，以確定AI技術能力。中國接收的晶片數量，不得超過銷往美國客戶晶片總量的50％。輝達需要證明美國境內有足夠的H200晶片，而中國客戶則須證明其已採取「充分的安全措施」，且不得將這些晶片用於軍事用途。這些條件先前並未明列。

針對報導，輝達和中國駐美大使館均未立即回應。

美國總統川普上（12）月宣佈，他將允許輝達出售晶片，但美國政府將從中抽成25％。這項決定遭到美國各黨派中對中鷹派的強烈抨擊，他們認為這些晶片恐大幅增強北京的軍事實力，並削弱美國在AI領域的優勢。

Seaport Research股票分析師哥德堡（Jay Goldberg）表示，出口限制似乎是一種妥協，對輝達在中國的銷售施加了一些障礙，但可能難以執行。如大家所見，中企已經找到了獲取這些晶片的途徑，而美國政府在晶片出口問題上的態度似乎非常「功利」，這看起來是權宜之計，只是暫時掩蓋美國政府出口政策制定者之間巨大分歧的一種嘗試。

據報導，中企已訂購超過200萬顆H200晶片，超過了輝達70萬顆晶片的庫存，每顆晶片價格約為2萬7000美元（約新台幣85.6萬元）。日前在拉斯維加斯舉行的消費電子展上，輝達執行長黃仁勳表示，由於中國和世界其他地區的強勁需求，導致目前雲端運算資料中心中H200晶片的租賃價格上漲，公司正在擴大H200晶片產量。

