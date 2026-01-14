黃仁勳全說了！台灣半導體為何如此關鍵

黃仁勳說，台灣的優勢不僅在於先進的製程技術。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕各國都在努力實現半導體和其他技術的本土化生產，但對台灣在先進晶片製造技術方面的依賴，仍然非常強烈，尤其是美國和歐洲，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾表示：「台灣將扮演重要角色」。

日本媒體《Gigazine》報導，黃仁勳先前受訪時指出，各國近年推動製造業回流，這並不代表全球晶片製造正在與台灣脫鉤，更像是種「保險政策」，而非真正要取代既有供應鏈。他強調，這清楚傳達1個訊息：以台積電（TSMC）等先進晶圓廠為核心的台灣，未來數年仍將在先進運算發展中扮演結構性、不可或缺的關鍵角色。

他認為，在可預見的未來數十年間，全球仍將高度依賴台灣在晶片與電子產品製造上的核心能力。

黃仁勳說，台灣的優勢不僅在於其先進的製程技術，台灣所擁有的人才密度、產業文化，以及上下游高度協同的半導體生態系，是數十年累積的成果，在效率與成熟度上皆屬全球罕見，「未來幾十年，我們將繼續依賴台灣的晶片和電子產品製造。」

黃仁勳說：「台灣的人民、文化、互聯互通的生態系統和企業網絡，以及電子和晶片製造的效率都是無與倫比的，其他國家要複製，勢必得花上數十年時間。」

報導同時提到，《紐約時報》引述知情人士報導指出，美國對台灣進口商品的關稅將降至15%，與對亞洲盟友日本和韓國進口商品的關稅持平，據知情人士透露，作為協議的一部分，台積電還承諾在亞利桑那州新建至少5家半導體工廠。

另一方面，在輝達等大型科技公司帶動下，科技股在美股中的比重持續攀升，目前以輝達為首的科技巨頭合計已占標普500指數約35%，市場也開始出現「過度集中於少數高科技股票」的隱憂。

對此，黃仁勳在受訪時回應，外界認為AI投資規模過大的觀點，源自於市場低估了這場變革的深度。他強調，目前仍處於「運算架構深層轉型的早期階段」，AI正在推動整個產業，從傳統的通用運算，全面轉向加速運算。

此外，隨著輝達晶片被視為戰略性基礎設施，美國政府長期將其納入對中科技戰的出口管制範圍。不過，隨著川普政府近期批准輝達向中國出售其先進晶片，相關政策出現轉折，也為輝達進一步擴大市占率創造新的可能性。

