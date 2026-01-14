無視各界反彈 川普再嗆鮑爾：不是無能就是腐敗

美國總統川普（左）和聯準會主席鮑爾（右）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（13日）抨擊聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），稱這名主席不是「無能」就是「腐敗」，川普也直言「那個混蛋很快就會走人」。與此同時，美國司法部對於央行領導人啟動的刑事調查，正面臨愈來愈大的反彈。

《CNBC》報導，被問到這項史無前例的行動是否會削弱人們對於Fed的信心時，川普再次向鮑爾開砲，川普表示，「他超支了數十億美元」，劍指聯準會華府總部數十億美元的翻新工程相關費用，這項工程正是美國司法部調查的中心。

請繼續往下閱讀...

川普在白宮外稱，所以鮑爾不是無能就是腐敗，自己不知道他是哪一種人，但他「肯定做得不是很好」。同（13）日前往密西根參觀福特（Ford）汽車工廠，並在底特律經濟俱樂部發表演說時，川普對鮑爾進行了更多攻擊。演講中談到鮑爾，川普表示，「那個混蛋很快就會走人」。

在川普發表這些言論之際，兩黨對於司法部調查的批評，以及對聯準會獨立性的支持都在增加。

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）週二稍早在公佈完Q4財報後表示，認識的每一個人都相信聯準會的獨立性任何削弱這種局面的做法，可能都不是好主意。戴蒙認為，這會產生相反的後果，提高通膨預期，並可能隨著時間過去，推高利率。

對此，川普則不以為意，強調他認為自己做的事沒有問題，並稱鮑爾是「一個糟糕的Fed官員」，他做得不好，美國應該要降低利率，戴蒙則可能想提高利率，也許那樣他能賺更多錢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法