會延長貿易協定？川普：美墨加協定對美國無關緊要

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（13日）表示，美墨加貿易協定對美國而言無關緊要，但加拿大想要這項協議，並呼籲企業將製造業帶回美國本土。

《路透》報導，底特律3大汽車製造商嚴重依賴供應鏈，其中包括在墨西哥和加拿大的大量零件生產，這3大車廠每年也在墨加兩國生產數十萬輛汽車。

請繼續往下閱讀...

不過，川普週二訪問密西根州一家福特（Ford）工廠時直言，美墨加協定「沒什麼實際好處」，但加拿大喜歡、加拿大想要，他們需要這項協議。問題是美國不需要他們的產品，不需要加拿大產的汽車，也不需要墨西哥產的汽車，美國希望把生產帶回來，而這正是現在正在發生的事情。

包括特斯拉（Tesla）、豐田（Toyota）、福特在內的多家主要汽車製造商於11月敦促川普政府延長美墨加協定，稱這項協議對於美國汽車生產相當重要，齊聲呼籲的其他車廠還包括通用（General Motors）、本田（Honda）、現代（Hyundai）、福斯（Volkswagen）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）。

代表底特律3大車廠的美國汽車政策協會（American Automotive Policy Council，AAPC）表示，美墨加協定使在美國營運的汽車製造商能夠透過區域整合參與全球競爭，進而提升效率，在每年節省數百億美元。

通用汽車總裁魯斯（Mark Reuss）週二在一次活動上則稱，公司的供應鏈貫穿美墨加這3個國家，這並不簡單而是非常複雜，北美的供應鏈是該公司龐大的優勢。

美墨加協定將在今年進行審查，將決定是讓他期滿失效，或是達成另一項協議。美墨加協定是在川普首個總統任期內完成談判，並在2020年取代了北美自由貿易協定（NAFTA），這項協議要求3國每6年進行一次審查。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法