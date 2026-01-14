存錢太難？專家親授8種「無痛」理財法

專家親授8種「無痛」理財法，讓你變的更加富有。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕致富通常不是靠一夜致富，而是靠長期堅持不懈的小行動，專家表示，出租未充分利用空間、開設收益儲蓄帳戶等8種方法，能立即改善你的財務，讓你變的更加富有。

《gobankingrates》報導，在萬物皆漲，唯獨薪水不漲年代，想要增加財富，就需從平時慢慢累積，而以下8種方法，則能讓你比昨天更富有。

1、出租未充分利用的空間

據RentRedi執行長兼聯合創始人瑞安·巴羅內（Ryan Barone）稱，出租房屋內外未充分利用的空間可以帶來豐厚的收益。雖然大部分收入將來自出租多餘的臥室、附屬住宅單元（ADU）或改造後的地下室，但巴羅內也為那些不打算找室友的人提供了一些建議，出租車庫和車道用作停車位，出租閣樓和地下室用作儲藏室，或者出租寬敞的院子用於舉辦活動或拍攝，也能帶來可觀的額外收入。

2、審查訂閱

有時候，省錢的最好方法就是削減現有開支。Zdrilich Injury Law律師事務所首席律師Joe Zdrilic 建議，仔細審查訂閱服務，確保你仍然在使用它們，他指出，自己會逐條審查訂閱的服務，問問自己每一項費用是否還有意義。

3、協商加薪

沒有什麼比賺更多錢更能讓你致富了。然而，等待別人注意到你值得更高的薪水，可能代表你要等很久。事實上，許多雇主都希望員工主動提出薪資談判，所以，當你想要爭取更高的薪水時，一定要積極主動。茲德里利奇建議每半年提醒自己評估工作量、貢獻和持續的成就。然後與上級預約，陳述你的理由。

4、開設高收益儲蓄帳戶

如果你的錢放在普通銀行帳戶裡，年利率只有0.01%，那麼你就是在被通貨膨脹蠶食，開設一個高收益儲蓄帳戶，這樣你的錢就能獲得4%-5%的年利率， Priceless Tay的創辦人泰勒普萊斯（Taylor Price ）指出，若存5000美元（約新台幣15.8萬）的話，1年下來就能多賺200美元（約新台幣6320元），而且你幾乎什麼都不用做。

5、設定自動轉賬

捫心自問，你是不是常常想著存錢，結果卻在亞馬遜上買了心儀的新款愛迪達？金融理財公司Financial Footwork Inc.執行長兼個人理財專家希拉蕊·塞勒建議，每月設定自動轉帳到高收益儲蓄和投資帳戶。你轉入這些帳戶的錢越多，你的錢隨著時間的推移增長得就越快，複利也越多。自動化操作可以讓你省去記帳的麻煩，還能防止你在發薪日後衝動消費。

6、購買通用藥品

Dupe.com執行長 Bobby Ghoshal解釋說，品牌產品通常與同類仿製藥出自同一家工廠，它們的成分往往完全相同，因此，購買仿製藥可以省錢，然後把省下來的錢投資出去。

7、在預算中加入「娛樂資金」

普萊斯指出，有時候你必須「把外出用餐和偶爾揮霍納入預算」。這些小小的揮霍甚至可以讓你感覺像是對每月辛勤工作的獎勵，—而一些積極的激勵或許正是鼓勵你繼續實現職業目標的良方。

8、401（k） 繳款增加1%

普萊斯解釋說，如果你的公司提供雇主配比繳款，這就能輕鬆讓你的錢翻倍。而且由於複利效應，這些繳款會隨著時間而成長，即使你只增加1%的繳款。 「你不會感覺到薪水少了1%，但退休後你會感覺多了好幾萬美元，」普萊斯說。 “這幾乎就是免費的錢了。”

