他領560萬爽退追夢！妻1句話讓他崩潰面對殘酷現實

〔財經頻道／綜合報導〕在東京1家中型製造業工作了38年的佐藤浩二（化名），退休時拿到2800萬日圓（約新台幣560萬）退休金，這是他人生中收到最大一筆錢，原計畫拿1000萬日圓買進口車，並計畫到溫泉勝地旅行，沒想到妻子卻面無情的說「你活在幻想世界裡嗎？」，我不會讓你花任何一毛錢，讓他啞口無言，並懷疑辛苦工作一輩子，到底是為了誰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，對於那些為了家庭辛勤工作多年的公司員工來說，退休後獲得的退休金就像是無可取代的獎勵。許多男性會設想，手握一大筆錢後，可以用它來犒勞自己，享受生活，或是投資自己夢寐以求的嗜好。然而，這種喜悅之情也可能瞬間消散。

佐藤在60歲退休，退休1個月後，收到了2800萬日圓的退休金，他對這筆巨款欣喜若狂，這是他一生中收到的最大筆錢。

「我被重新聘為合約工，感覺終於擺脫了沉重的責任。現在我有了更多的時間去做自己想做的事情。這筆退休金就像是為我準備的巨額資金。」

由於佐藤有１個退休後的夢想，就是把自己的車換成１輛豪華的歐洲休旅車，這是他從學生時代就一直渴望的。他還想利用週末時間去日本各地的溫泉度假勝地旅行。

因此，他計劃花800萬日圓（約新台幣160萬）買車，再花200萬日圓（約新台幣40萬）用於旅行，總預算1000萬日圓，剩下1800萬日圓（約新台幣360萬）當做退休生活費。

由於退休前，曾和妻子惠美（化名）談過這個夢想，但惠美只是不以為然，因此，當退休金到帳後，他又再1次告訴她，他想隨意揮霍大約1000萬日圓。 「我之前一直很努力工作，所以稍微揮霍一下應該不會有什麼後果吧。」他心想。

然而，惠美卻面無表情地在客廳的桌子上展開了1本筆記本，裡面詳細模擬了她未來幾十年的退休收入和支出。並說 「你不知道你活在幻想世界裡嗎？那2800萬日圓可不是你的零用錢，那是我們的共同財產。」佐藤被她冷漠的語氣弄得啞口無言。

惠美繼續說，你退休後，如果維持現在的生活水平，每個月都會入不敷出。我們還要支付房屋裝修費用，還要為生病做準備。如果你把1000萬日圓都花在愛好上，萬一你最後住進了養老院怎麼辦？對不起，但我不會讓你浪費一分錢。

面對妻子無情的一番話，佐藤不僅夢想碎了，並痛苦的懷疑自己辛苦工作一輩子，到底在為誰工作？

