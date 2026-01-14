CP值爆表！UNIQLO「新款包包」太能裝 超大容量搞定通勤到小旅行

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，而UNIQLO 不只在服裝方面表現出色，就連包款也以設計簡約、男女老少皆適用而深受喜愛。這次新推出的「澎軟肩背包」（パフィーショルダーバッグ）就被日媒點評「超實用」，是款大到足以應付一晚小旅行的肩背包。

日媒報導，澎軟肩背包在UNIQLO官網售價為2990日圓（約606元新台幣），是2025 年 12 月上市的新品，其採用尼龍材質製成，布料之間加入了填充棉，觸感摸起來蓬鬆柔軟。在門市販售的顏色共有白色、黑色與棕色3款，

澎軟肩背包的最大特色就是「非常大」，容量達 24 公升，幾乎與一般尺寸的後背包相當，能裝下相當多的物品。包包左右兩側各有一個可完整放入寶特瓶的口袋，用來收納折疊傘也很合適。

澎軟肩背包外側附有實用的鑰匙掛勾，可掛上吊飾、鑰匙圈或小收納包，讓包包展現個人風格。另外也很適合掛上附有伸縮繩的鑰匙或悠遊卡、票證套。

澎軟肩背包內部設計附有3個口袋，分別是2個開放式口袋和1個拉鍊口袋，實際放入一晚過夜的行李後，仍然相當有餘裕，不論是通勤、通學，或前往健身房、才藝課程使用都綽綽有餘。儘管去咖啡廳或到附近買東西，尺寸可能會稍微大了一點，但由於開口寬大、包內視野清楚，即使外出購物後行李增加，也能輕鬆全部放進包內帶回家。

UNIQLO的包款「澎軟肩背包」。（圖擷取自UNIQLO官網）

