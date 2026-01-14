自由電子報
吃飯捕獲野生魏哲家！親民合照：常來就會遇到我

2026/01/14 08:05

台積電總裁魏哲家近日到台中某餐廳用餐，他被認出後親切與現場民眾合照，還透露「我常來啊，你們也常來就會遇到我」，讓餐廳直呼「太感動太大心」。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台積電總裁魏哲家近日到台中某餐廳用餐，他被認出後親切與現場民眾合照，還透露「我常來啊，你們也常來就會遇到我」，讓餐廳直呼「太感動太大心」。



位於台中的烤鴨餐廳「鴨片館」近日在臉書粉專PO出，民眾與魏哲家同框的合照，並在發文中透露「感恩世界級總裁12年來的照顧與加持，神秘低調的總裁昨天不小心被發現了，客人開心的拍照並說居然有幸遇到總裁，總裁回：我常來啊，你們也常來鴨片館就會遇到我」，讓小編直呼「太感動太大心」。

該文也提到，「鴨片館」也送上紫南宮錢母給魏哲家，並預祝台積電「2026馬到成功，股市屢創高峰」，並讚台積電是護國神山。

