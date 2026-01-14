中國商品或徵45％關稅！川普：對伊朗貿易國關稅措施生效

美國總統川普13日公開聲援伊朗抗議民眾，並稱援助即將到來。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）13日公開聲援伊朗抗議民眾，並稱援助即將到來；同時，美國已針對任何與伊朗做生意的國家施加關稅，川普透露，「今天剛生效」。

路透報導，川普13日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發布貼文寫道，「伊朗愛國者們，繼續抗爭，奪回你們的政權！……援助即將到來。」川普沒有說明援助的具體內容。

貼文稱，在「無謂殺戮」停止之前，川普已取消與伊朗官員的任何會面。川普說，「記住那些殺人犯和施暴者的名字。他們將付出沉重的代價。」

與此同時，川普13日在密西根第一大城底特律（Detroit）發表演說。川普再次強調，「援助正在路上」，川普向伊朗示威民眾喊話，他已針對任何與伊朗做生意的國家施加關稅，「今天剛生效」。

川普12日宣布，他將對所有與伊朗貿易的國家所產商品課徵25%關稅，且「即刻生效」。除中國外，印度、阿拉伯聯合大公國及土耳其也被視為伊朗主要貿易夥伴。

綜合美媒報導，川普敘述內容缺乏關鍵細節，目前不清楚新關稅是否疊加在既有關稅之上。新措施恐意味美國進口中國商品成本將大增，對來自中國的商品可能徵收至少45%的關稅，目前的稅率為20%。

