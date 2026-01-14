美股收盤》金融股領跌！道瓊下挫398點 台積電ADR收低

週二美股多下跌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕週二金融股領跌，美國股市多收低，道瓊工業指數下跌398.21點、0.8%，標普500指數下跌0.19%，那斯達克指數下跌0.1%，費城半導體指數上漲0.95%，台積電ADR跌0.17%，收在331.21美元。

綜合外媒報導，美國總統川普提議將信用卡利率上限設定為10%，為期1年，引發金融股近期的拋售潮。包括摩根大通執行長傑米戴蒙（Jamie Dimon）在內的多名金融高層警告，將嚴重損害消​​費者的利益。儘管摩根大通第四季營收和獲利均超出預期，但其股價仍下跌4.2%。其他金融股如萬事達卡下跌3.8%、Visa下跌4.5%。

川普除了要求對信用卡利率進行管制，上週也提出一系列其他要求，包括禁止國防公司發放股息或回購股票，及禁止大型機構投資者購買更多獨棟住宅。川普週一晚間也表示，微軟將宣布一系列變革措施，以確保美國民眾不會因其資料中心建設項目而面臨公用事業成本上漲。

美國去年12月消費者物價指數 （CPI） 年增率2.7%，月增率0.3%，與去年11月持平，符合市場預期。扣除食品與能源價格的核心CPI年增2.6%，月增0.2%，則低於市場預期，為2021年初以來最低的年增幅。根據CME FedWatch工具顯示，投資人普遍認為聯準會本月利率按兵不動。

道瓊工業指數下跌398.21點或0.8%，收49191.99點。

那斯達克指數下跌24.032點或0.1%，收23709.873點。

S&P 500 指數下跌13.53點或0.19%，收6963.74點。

費城半導體指數上漲73.156點或0.95%，收7747.993點。

