對美投資可能再增1000億美元 台積電亞利桑那州將有12座廠

台積電可能在美設立12座廠。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕〕華爾街日報報導，知情人士指出，依據台灣與美國即將達成的貿易協議，台灣同意在美國進行逾3000億美元的外國直接投資（FDI）與其他支出，此金額包含台積電在美國的投資承諾，而美國同意將台灣的進口關稅從現行的20%降至15%。

報導指出，根據此新協議，台積電將在亞利桑那州再建數座廠，使其在該州共有12座廠。知情者說，台積電在上週的公開拍賣中，斥資1.97億美元，購得緊鄰亞利桑那州現有廠區的一塊900英畝土地，將用於建造新設施。

請繼續往下閱讀...

彭博也依據消息來源報導，根據該協議，台積電將承諾至少再新建4座廠，台積電已承諾在亞利桑那州興建6座晶圓廠與2座先進封裝廠，相關投資經費已高達1650億美元。

彭博指出，一座晶圓廠造價約200億美元，台積電的額外投資可能逼近或突破1000億美元。消息人士說，4座新廠將在2030年代完成。

紐約時報12日稍早報導，作為協議的一部分，台積電承諾在亞利桑那州至少新建5座晶圓廠。本月有望宣布達成台美貿易協議架構。

川普政府去年與日本、韓國達成貿易協議，日本同意在美國投資5500億美元，換取對等關稅從25%降至15%，韓國則同意投資3500億美元，以換取相同稅率。

