美12月核心CPI低於預期 聯準會降息機率渺茫

美國通膨沒有再次升溫。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部勞工統計局（BLS）昨公布，排除波動較大的食品與能源價格，去年12月核心消費者物價指數（CPI）年增2.6%，創4年來最低點，月增0.2%，雙雙低於預期0.1個百分點，隨著聯準會（Fed）思考接下來的利率設定，該數據鞏固了通膨趨於緩和的認定。

彭博報導，去年11月報告因許多因素，導致核心CPI大幅下降，因此12月的數據更有力的顯示，美國通膨處於向下走勢。

請繼續往下閱讀...

數據顯示，12月總體CPI月增0.3%、年增2.7%，皆符合道瓊預期。聯準會的通膨目標為年增2%，相關數據反映，美國通膨走勢雖趨向目標，但仍高於目標。

BLS指出，住房月增0.4%，是導致該月CPI上漲的「最大因素」，該類別佔CPI權重3分之1，年漲3.2%。食品價格月增0.7%，但年減近21%，其他包括娛樂、機票與醫藥照護，以及服裝等對關稅敏感的類別走高，娛樂月增1.2%，創1993年以來最大月漲幅。

由於美國總統川普取消對居家家具的關稅威脅，相關產品的價格下滑，此外，家電、中古汽車與卡車價格也下跌，汽車修理價格降至歷史新低。

市場普遍預期，聯準會官員本月下旬的政策會議將維持利率不變，此前聯準會已連續3次降息，直至2025年結束。決策官員對於今年進一步降息的幅度立場分歧，他們須在關稅可能使物價居高不下，以及勞動市場疲軟的疑慮中尋求平衡。

摩根士丹利財富管理首席經濟策略師岑特納（Ellen Zentner）指出，「我們之前也看過這樣的狀況：通膨未再次升溫，但仍高於目標；關稅的影響仍然有限，但住房的可負擔性並未緩解。此通膨報告並沒有提供聯準會本月降息的必要性」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法