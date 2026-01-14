台美關稅有望15％ 學者：台首度與日韓相同基礎競爭、傳產大利多

中經院院長連賢明。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕《紐約時報》台灣時間13日清晨報導指出，川普政府即將與台灣達成關稅協議，雙方已進入談判的最後階段，美國將對台灣關稅稅率從20％調降至15％，交換條件則是台積電承諾在亞利桑那州興建5座新的晶圓廠。中經院院長連賢明分析，這是台灣數十年來在美國市場上首度有機會與日、韓在相同基礎上競爭，對於台灣傳統產業是一大利多。

連賢明指出，首先看來台美的貿易談判應該告一段落，至於是否如紐時所預測在1月底確定，他對此還是有所保留，畢竟川普現在還有伊朗和古巴議題要處理，應不太有餘裕管到台灣的貿易協議。

連賢明續說，其次，假設稅率真的是15%不疊加，這個稅率幾乎可說是「準最惠國待遇」，和日本韓國歐盟等國相同，「代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色」。最後，這稅率應該是台灣過去十幾年來，第一次有機會在美國市場上和日本和韓國在相同基礎競爭（過去即使在ＷＴＯ下，台灣比日韓稅率還是都高），這對台灣的傳統產業在美國市場競爭應該會是一大利多。

不具名經貿產業學者則認為，台積電赴美投資設廠擴產本就是既有規劃，說拿台積電赴美投資作為談判籌碼是在賣國本，其實是有點在錯估情勢，精準來說台積電的佈局是「保證搶下美國市場」，還是老話一句，企業赴海外佈局是企業影響力與國力的延伸。

