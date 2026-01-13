UNIQLO羽絨外套獲評「太暖和，晚上穿外出都覺熱」GU保暖外套以近半價力拚

UNIQLO（優衣庫）Puff Tech Parka羽絨外套輕盈無比，不會造成肩部僵硬，同時又保暖性極佳，備受好評。（取自UNIQLO官網）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒雅虎財經消費新聞報導，UNIQLO（優衣庫）出售的Puff Tech Parka羽絨外套輕盈無比，不會造成肩部僵硬，同時又保暖性極佳，備受好評，售價為6990日圓。網評稱「這件衣服太暖和了，晚上走在外面都會覺得熱」、「不會造成肩膀僵硬、保暖效果極佳」。GU售價3990日圓的「保暖羽絨外套」也搶市力拚。

Pufftech派克大衣採用Pufftech高性能保暖材料製成，並運用了尖端纖維技術。中空纖維的直徑約為頭髮絲的五分之一，能夠鎖住暖空氣，兼具輕盈保暖的特性。此外，它還具有一定的防水性能，可應付小雨，適合日常穿著。即使在潮濕的環境中，它也能保持蓬鬆度和保暖效果。雙層無孔結構有效防止風雨侵入，寬鬆的版型也使其成為日常穿著的理想選擇。

這款派克大衣共有六種顏色可選，限時發售至2026年1月15日，售價為6990日圓。顧客評論道：「它出乎意料地輕便」、「因為是限時供應，我立刻就買了」、「它輕便卻非常保暖！比羽絨服還輕，所以穿著很舒服，不會勒肩膀，我經常穿」。

此外，GU的「保暖羽絨外套」是一件可拆卸風帽的外套，可根據溫度和風格進行調整。填充物採用輕盈保暖的中空纖維材料，同時具備防風、保暖和持久防水的特性，即使在寒冷天氣也能保持舒適。

圓潤的輪廓避免了臃腫感，可調節的下擺和加長的後擺設計能夠更好地溫暖腰部，每一個細節都經過精心設計。這款羽絨外套共有四種顏色可選，自2026年1月13日起，售價為3990日圓。

