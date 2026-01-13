時薪至少1547元！這8種工作能遠距在家上班、薪水驚人

《FinanceBuzz》列出8個能在家工作的高薪職位。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕想要在家工作同時提高收入？高薪遠端工作是最有效的方法之一。美國財經媒體《FinanceBuzz》報導指出，遠端工作能省去每日通勤的時間與成本，讓你可以在家中專注累積財富，而不必忍受早晨塞車的煎熬。報導整理以下8種入門遠端工作，每小時薪資至少49美元（約新台幣1547元），資料來源為美國勞工統計局（BLS）。

1.電腦與資訊研究科學家：平均薪資每小時67.74美元（約新台幣2139元）。這份工作主要是研究與設計實驗，以解決醫療、商業和科學領域的複雜電腦問題，並開發新軟硬體架構。這類工作以數位形式進行，非常適合遠端操作。任職要求通常需具備電腦科學背景、碩士學位及研究經驗。

2.軟體開發工程師：平均薪資每小時63.20美元（約新台幣1996元）。負責從設計、測試到部署的新軟體產品，需要穩定網路與細心度，及時解決軟體問題。此工作以電腦操作為主，非常適合遠端工作。任職要求具電腦科學背景，能撰寫程式與開發軟體，並有完整數位作品集。

3.資料庫架構師：平均薪資每小時59.18美元（約新台幣1869元）。設計、建置並維護公司資料結構，確保數據安全，屬高階策略性角色，工作多在雲端環境進行，適合遠端操作。

4.政治學家：平均薪資每小時67.01美元（約新台幣2116元）。研究政治系統的起源、發展與運作，分析政府、政策與政治趨勢，需進行研究、數據分析及報告撰寫，適合遠端完成。

5.銷售工程師：平均薪資每小時58.42美元（約新台幣1845元）。負責將科技或科學產品銷售給企業客戶，運用技術說明產品優勢。工作可遠端完成，只要網路與電話穩定，能進行大量客戶拜訪。

6.精算師：平均薪資每小時60.47美元（約新台幣1909元）。運用數學、統計與金融理論分析風險與不確定性成本，多服務於保險公司或顧問公司，工作自主且數據量大，非常適合遠端。

7.經濟學家：平均薪資每小時55.50美元（約新台幣1752元）。研究資源、商品與服務的生產與分配，分析趨勢並撰寫報告，適合在家完成。

8.資料科學家：平均薪資每小時54.13美元（約新台幣1709元）。運用分析工具從大量數據萃取資訊，收集、清理與分析資料，解決問題。此工作完全數位化，也是遠端成長最快職業之一。

