攬才專法修正案上路 國發會：外國專業人才逼近8萬人

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會表示，「外國專業人才延攬及僱用法」自2018年上路以來，外國專業人才來台人數持續成長，截至2025年底，已從施行開始的3萬多人增至近8萬人，但隨著少子化和高齡化，以及半導體AI人才的需求，國發會進一步修法加強攬才力道，修正法案已於2026年1月1日正式施行。

國發會今偕同勞動部與內政部移民署舉辦修法宣導說明會，針對工作許可、永久居留、勞退及就業保險等各界關切之議題，進行交流。

國發會副主委詹方冠致詞時表示，我國人口結構刻面臨很大的轉變，且AI、淨零等關鍵產業人才需求迫切，因此積極推動外國人才專法修正案。他表示，本次修法關鍵在於提供外國人才從職涯啟動、家庭安頓到退休生活的全方位支持，不僅要積極攬才，更要「留人、也留心」，讓臺灣成為全球人才深耕發展的第2個家。

國發會人力處表示，此次修法背景主要來自三大挑戰，包括少子化與高齡化導致國內人力結構失衡、半導體與AI等五大信賴產業持續擴增人才需求，以及英國、日本、韓國等國陸續推出更具吸引力的政策，國際競才日益激烈。

本次修法重點包括放寬副學士以上畢業僑外生於延期居留期間得自由工作、擴大全球前1500大優秀大學畢業生免除2年工作經驗限制、鬆綁前200大畢業生得申請個人工作許可來臺自由工作；另外國特定專業人才及外國高級專業人才之配偶得申請個人工作許可，在臺自由工作。

本次修法也鬆綁永居規定，具備一定條件之全球頂尖菁英（如年所得新臺幣600萬元），在臺居留1年即可申請永居；畢業僑外生申請永居亦可縮短1至3年。也進一步提升社會保障制度，鬆綁外國專業人才無須取得永居即可適用勞退新制，並提供取得永居者適用就業保險等。

國發會表示，未來將持續偕同相關部會推動配套措施，包括推動雙語金融服務、海外攬才子女教育專班及租屋服務等，建構更便利之外國人才生活環境。

