數位生活全面深化！數發部：家戶連網率、個人上網率雙創新高

數發部公布最新調查報告，結果顯示全台家戶連網率、個人上網率，雙雙創下歷史新高。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部（簡稱數發部）今（13）日公布「114年數位近用調查報告」，結果顯示臺灣整體數位化程度持續深化，114年「家戶連網率」達93.4%、「個人上網率」達90.3%，雙雙創下歷史新高。

調查指出，國人不僅仰賴網路進行日常通訊與娛樂，網路銀行與雲端服務的使用率亦雙雙突破五成，顯示數位科技已全面且深度融入民眾生活。

請繼續往下閱讀...

數發部說明，自109年以來，臺灣個人上網率呈現穩定成長趨勢，至114年家戶連網率與個人上網率同步攀升至新高點。就近三個月的網路使用行為觀察，12歲以上網路族群最常接觸的活動仍以即時通訊（97.2%）與網路影音娛樂（91.2%）為主，與113年調查結果相近。

此外，有多項數位活動使用率超過五成，包括查詢商品或服務資訊（69.6%）、線上閱讀（68.5%）、網路銀行（59.8%）以及雲端空間使用（54.8%），顯示數位工具已廣泛應用於生活與金融服務等多元場域。

值得注意的是，民眾透過維基百科查詢資訊的使用率為46.9%，較113年調查下降3.4%。數發部分析，此一變化可能與AI時代來臨後，民眾獲取資訊的管道轉變有關，也可能是娛樂與即時通訊活動增加，分散了傳統搜尋需求，後續將列為數位研究的重要觀察重點。

數發部表示，此調查旨在掌握國人數位近用現況與發展趨勢，作為政府施政規畫與資源配置檢討的重要依據。調查內容涵蓋「ICT近用、使用與素養」、「居住」、「教育與技能」等面向，除呈現整體數位近用現況，亦從性別及居住地區等面向，評估各類族群在數位近用機會上的差異，以期進一步提升民眾福祉，促進數位發展的均衡與包容。

在調查方法上，數發部指出，本次調查以全臺22縣市、12歲以上民眾為對象，透過市話與行動電話進行問卷訪查，最新一輪調查期間為114年5月至7月，共蒐集有效樣本15142份，平均抽樣誤差為正負0.8%

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法