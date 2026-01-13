橋科首家企業廠房落成 記憶體模組「華騰」拔頭籌

「華騰國際科技」成為橋科首家落成啟用的企業。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕記憶體模組「華騰國際科技」拔頭籌，今（13）日成為橋頭科學園區首家完成廠房建置並啟用的企業，高雄市長陳其邁強調，橋科園區的開發時程從6年壓縮至3年，就是為了在AI浪潮中搶占先機。

華騰國際科技在記憶體模組領域深耕逾30年，是全球工業與嵌入式應用的重要公司，此次選擇進駐橋科設立新廠，聚焦智慧製造與工業級記憶體模組，產品廣泛應用於5G、車用、邊緣運算及智慧製造等關鍵產業，將有助於提升高雄在半導體後段與模組整合的產業實力。

參加啟用典禮的市長陳其邁指出，從信驊科技到台積電的進駐，事實證明投資高雄是信心的選擇。當年將橋科園區的開發時程，從6年壓縮至3年，就是為了在AI浪潮中搶占先機，如果當初沒有在科學園區超前部署水、電、土地與交通建設，高雄無法在今日迅速到位，這要感謝中央各部會、南科管理局的積極協助。

橋科記憶體模組「華騰國際科技」，今天舉行落成啟用典禮。（高市府提供）

陳其邁強調，看到這麼多企業選擇投資高雄，欣見高雄已進入產業實質轉型的衝刺階段，聚焦高附加價值產業，全力朝向全球最具價值的半導體聚落邁進。

華騰國際科技董事長謝鐵琴表示，華騰結合AI自動化系統與綠能永續技術，打造出最先進的記憶體生產基地，受惠於2025 年AI與雲端應用的強勁需求，華騰出貨量已創歷史新高；展望2026年，朝向更高創新強度與更深技術價值的目標邁進，將持續深耕網通、車用市場，並積極布局 AR/XR、無人機及邊緣AI等高技術價值領域。

南科管理局長鄭秀絨致詞說，中央為完善橋科園區交通，投入逾百億元經費，雖興建初期曾面臨水電與路燈不足等挑戰，但在中央與市府緊盯進度下，已逐一克服，現接駁系統也已順利銜接。華騰去年營收再創新高，目前訂單全數滿載，已邀請華騰在園區剩餘土地，規劃二廠並設立研發中心，持續擴大規模。

