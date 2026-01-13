環球晶看好量子科技 投入超高純度矽材料研究有成

圖為環球晶董事長徐秀蘭。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓廠大廠環球晶（6488）持續拓展先進材料技術應用版圖，旗下丹麥子公司Topsil持續投入超高純度區熔法（Float Zone, FZ）矽材料技術，積極支援次世代量子應用發展。一項採用Topsil本質區熔法矽材料（Intrinsic FZ Material）的研究成果，去年底正式發表於全球最具權威性的科學期刊《Nature》，研究結果顯示，環球晶所提供的矽材料應用於超導量子位元時，達成創紀錄的高相干時間表現（Coherence Times）。

環球晶表示，量子科技被視為具顛覆性的關鍵技術，未來將在高效能運算、精準感測與安全通訊等領域帶來重大突破，並廣泛影響醫療、資安與國防、機器學習及氣候模擬等多元應用。但量子技術的實現高度仰賴材料的極致純度與精密度，任何微小雜質皆可能對元件效能造成影響。

環球晶長期透過持續創新與嚴謹品質標準，累積深厚的超高純度矽材料製程能力，並成功將此技術優勢延伸至量子科技領域。Topsil所提供的超高純度區熔法矽晶圓平台（Ultrapure FZ Silicon Wafer Platform），具備高度穩定性與低缺陷特性，為量子元件提供不可或缺的材料基礎。

在產業合作方面，環球晶表示，Topsil多年來積極投入全球量子生態系，與國際主要科技公司、學術研究機構及新創團隊建立穩固合作關係，逐步累積其在量子材料領域的可信賴夥伴地位。過去二年間，Topsil 的技術成果引起高度關注，多位丹麥政府部長曾親自到訪交流；此外，2025 年歐洲最大量子科技盛會 EQTC（European Quantum TechnologiesConference）期間，丹麥國王也對 Topsil 的區熔法矽材料技術（Float Zone Silicon Material）展現高度興趣。

2025年間，Topsil 技術長更獲選為丹麥量子社群（Danish Quantum Community, DQC）董事會成員。DQC 為丹麥國家級非營利組織，致力於串聯並推動丹麥量子生態系的整體發展。

隨著量子運算與量子感測技術逐步由研究實驗室走向實際應用，量子位元的穩定性與可擴展性成為兩大關鍵技術挑戰。環球晶所提供的超高純度矽材料，正協助產業在此領域取得突破。2025年11月，一項採用 Topsil 本質區熔法矽材料（Intrinsic FZ Material）的研究成果，正式發表於全球最具權威性的科學期刊《Nature》。研究結果顯示，環球晶所提供的矽材料應用於超導量子位元時，達成創紀錄的高相干時間表現（Coherence Times）。

環球晶董事長徐秀蘭表示，透過與頂尖研究機構及科技公司的深度合作，量子科技所展現的技術潛力正逐步轉化為實際應用與商業機會，相關市場需求也呈現逐年成長趨勢。未來，環球晶將持續結合全球製造布局、材料研發實力與產業夥伴關係，深化在功率電子、先進運算及量子等新興技術領域的投入，為全球產業發展提供關鍵材料支撐。

