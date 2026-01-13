盧森堡以國安為由設「高門檻」 中資德福終止收購Circuit Foil

中國電動車電池零件供應商九江德福科技表示，已取消收購盧森堡同業 Circuit Foil Luxembourg百分之百股權的交易，因盧森堡政府給該交易增加其他的限制，恐剝奪其對 Circuit Foil的控制權。（擷取自Circuit Foil官網）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於越來越多歐洲國家擔憂中國企業投資或併購關鍵產業，可能會帶來國家或經濟安全風險，中企的這類交易也面臨更嚴格的檢視。中國電動車電池零件供應商九江德福科技近日表示，已取消收購盧森堡同業 Circuit Foil Luxembourg百分之百股權的交易，因盧森堡政府給該交易增加其他的限制，恐剝奪其對 Circuit Foil的控制權。

Circuit Foil Luxembourg是歐洲最後1家高階電解銅箔製造商，產品用於各種科技產品，包括電動車電池、智慧手機和半導體，年產能達1.68萬噸。在交易告吹的消息曝光後，在深圳交易所創業板掛牌的德福科技，過去2個交易日股價重挫14.7%。

德福科技是在去年7月與Volta Energy Solutions達成上述交易，後者是首爾上市公司Solus Advanced Materials的盧森堡子公司，Solus全資持有 Circuit Foil，交易價格為1.74億歐元（新台幣64億元）。

德福科技在提交給深圳交易所的文件中指出，近日收到盧森堡經濟部的通知書，詳細說明了對外資進行強制性投資審查的結果。通知書指出，德福科技只能收購少數股權，且不得持有足以使其否決公司決策的股權；此外，德福科技在公司治理、商業機密和智財權等領域的管理也受到限制。

根據2家公司的聲明，由於股權購買協議的暫定截止日期已於1月9日到期，雙方一致認為在盧森堡政府實施的監管限制下，已經不可能完成交易。雙方於1月10日同意以友好方式終止交易，Volta將退還德福科技以支付的10%訂金。

盧森堡經濟部公關主管馬圖林（Violaine Mathurin）表示，該部是根據歐盟2023年9月起實施的法規，就德福科技打算收購Circuit Foil的交易進行國家審查，該審查機制旨在保護盧森堡和整個歐洲至關重要的行業，在此背景下，德福科技的收購案經過審查，並獲得「有條件批准」。

不過，德福科技認為，盧森堡經濟部開出的條件不允許其按原計劃完成收購，因此決定終止交易。

