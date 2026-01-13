力守美國市場!「鬼頭刀」出口增列貨號、可追溯管理

經濟部公告，4月起鬼頭刀出口須核准。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕「鬼頭刀」是我國沿近海重要經濟水產品，年均出口產值約新台幣6億元，且逾8成銷往美國。農業部已訂定「鬼頭刀出口應遵行事項」，並將自今年4月1日起正式生效，經濟部今公告，配合出口管理制度升級，將增列輸出規定代號。

鱰魚俗稱「鬼頭刀」，曾被美國列「不建議選購」，為落實管理措施，農業部並請相關單位配合，針對CCC0303.89.89.42-2「冷凍鱰魚」及CCC0304.89.90.23-1「冷凍鱰魚片」等兩項貨品，增列輸出規定代號「441」，規定出口前須檢附農業部同意文件，相關貨品須經農業部核准後方可出口。

經濟部指出，財政部關務署已確認海關實務執行面可配合辦理，未來將依貨號與輸出規定代碼進行審核，不影響正常通關作業；新增貨號輸出規定，象徵我國水產品出口管理由輔導走向制度化，有助維持鬼頭刀出口秩序、確保捕撈合規，鞏固台灣水產品在國際市場的競爭力；本案公告依據為「貨品輸出管理辦法」第8條第1項，以及農業部114年12月8日農授漁字第1141526051號函。

