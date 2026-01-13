台灣、以色列與索馬利蘭交好 外媒曝中國更擔心「這點」

以色列承認位於索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。這對與索國有互設代表處的台灣而言，將是重要外交推進訊號。圖為台灣在索馬利蘭投資檢疫區25日舉行動土典禮。（取自索馬利蘭台商協會臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列正式承認索馬利蘭為獨立國家以來，引發中國政府的廣泛譴責。《現代外交》（Modern Diplomacy ）報導，這威脅中國國家安全，並損害其「一帶一路」倡議。中國也指責以色列參與分裂索馬利亞，並在非洲之角製造廣泛的不穩定。此外，專家指出，中國如果在索馬利蘭問題上採取任何寬容態度，將為對台灣作為主權國家議題、以及中國內部西藏和新疆等分裂議題形成挑戰。

2025年12月，中國強烈反對以色列承認索馬利蘭為獨立國家，並稱此舉違反了《聯合國憲章》和國際法原則。為此，中國外交部公開敦促索馬利蘭當局立即停止為謀取私利勾結外部勢力，這顯然是指以色列。這源自於中國的戰略擔憂，即索馬利蘭與以色列等強權結盟會威脅「一個中國」原則和「一帶一路」倡議。

索馬利蘭與以色列正在就該地區建立軍事基地進行磋商。中國認為這直接威脅到自身及其盟友（如伊朗和一些中東國家）的影響力。對中國而言，這不僅威脅到亞丁灣和曼德海峽的安全，也挑戰其在該地區及其利益網絡中的代理人的影響力。

中國政府反對任何未經國際共識的分裂實體合法化，由於以色列公然干涉索馬利亞這個合法獨立國家的內政，北京也認為這與自身在該地區利益相衝突。中國反對以色列支持索馬利蘭分裂的立場與其堅定的國內反分裂政策一致。

中國所有情報、軍事和知識界人士都認為，在索馬利蘭問題上採取任何寬容態度都可能為其他內部問題（例如台灣、西藏和新疆）開創先例。

中國方面認為，以色列支持索馬利蘭獨立與其支持台灣新型多層防空系統「台灣盾」（T-DOM），以及以色列的「鐵穹」系統在中國的威脅下存在關聯密切。

中國對索馬利蘭問題極為敏感，因為該議題將當地的分離運動與台灣局勢聯繫起來。因此，中國反對任何國際社會承認這些分離地區，擔心這會開創先例，並可能被用來對付台灣及其境內的各宗教和少數民族。目前，中國共有56個少數民族，均由中國共產黨領導的國家少數民族事務委員會正式承認。

