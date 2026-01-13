自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積電斥資62億元在美買地建廠 鳳凰城市長：特別振奮

2026/01/13 18:23

針對台積電（TSMC）斥資62.27億元，在亞利桑那州鳳凰城買地建廠，鳳凰城市長Kate Gallego也強調，特別振奮看到台積電（TSMC）在亞利桑那州持續擴大投資。（記者孫唯容攝）針對台積電（TSMC）斥資62.27億元，在亞利桑那州鳳凰城買地建廠，鳳凰城市長Kate Gallego也強調，特別振奮看到台積電（TSMC）在亞利桑那州持續擴大投資。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕北市與美國亞利桑那州鳳凰城今（13）日舉行青少年棒球交流賽。鳳凰城市長Kate Gallego受訪表示，交流賽不僅展現兩市間的深厚情誼。針對台積電（TSMC）斥資62.27億元，在亞利桑那州鳳凰城買地建廠，Kate Gallego也強調，特別振奮看到台積電（TSMC）在亞利桑那州持續擴大投資，進一步深化亞利桑那州與台灣之間原本就緊密的夥伴關係。

鳳凰城市長Kate Gallego表示，鳳凰城很榮幸與台北市締結姊妹市關係滿47週年，雙方持續推動青少年棒球交流，展現深厚情誼，也幫助年輕世代更加了解鳳凰城、台北與台灣之間的關係。

Kate Gallego表示，亞利桑那州以與台灣長達數十年的軍事合作為榮，其中包括為台灣培訓16名飛行員，他們也相當自豪有不少知名台灣企業，在北美的總部設於蜂皇城，星宇航空（STARLUX）也即將開通鳳凰城與台北的直飛航線，誠摯邀請台灣民眾造訪亞利桑那州，無論是欣賞大峽谷與壯麗自然景觀，或探索鳳凰城的高科技產業。

針對台積電（TSMC）在亞利桑那州持續擴大投資，Kate Gallego直言「感到特別振奮」，台積電在上週購置了新的土地，幾乎讓其鳳凰城廠區規模倍增，這項擴建將使先進半導體製造得以在亞利桑那州進行，並進一步深化亞利桑那州與台灣之間原本就緊密的夥伴關係，台積電也加入了眾多來自台灣，涵蓋醫療保健到航太產業的企業，紛紛投資鳳凰城；Kate Gallego也表示，他們也持續擴大向台灣採購的產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財