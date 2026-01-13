27歲女創品牌「7分鐘狂賣3157萬元」 背後零失誤策略曝光

Mikayla Nogueira擁有超過1600萬粉絲，有多年美妝零售與專業化妝經驗。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名27歲知名美妝網紅，她與業界資深人士Ani Hadjinian聯手創立的彩妝品牌POV Beauty，在上市短短7分鐘內就創下100萬美元（約新台幣3157萬元）銷售額，背後靠的是一套被她稱為「零失誤、可複製」的行銷策略。

外媒報導，27歲的Mikayla Nogueira擁有超過1600萬粉絲，也有多年美妝零售與專業化妝經驗。她指出，許多消費者化妝失敗的原因在於妝前保養不充分，導致上妝不服貼。POV Beauty推出的產品包含四款臉部基礎護理與一款護唇產品，全部強調「改善肌膚問題、打底效果」。

請繼續往下閱讀...

Nogueira表示，品牌上市前，她的首要目標就是「製造聲量」，並為大量意見與批評做好心理準備。她說「我希望在產品開賣前一週，就引爆討論與話題。」為此，她與Hadjinian組建內容團隊，全面經營官網以及TikTok、Instagram、YouTube等社群平台，讓品牌曝光度瞬間拉到最高。

Hadjinian強調，POV Beauty的上市策略與傳統品牌大不同，「場面很大、聲量很大，就像站在競技場中央，完全沒有彩排。一切成敗都被放大，成功的效果也會被加倍。」

這種高曝光策略雖然帶來巨大銷售，但也存在風險。POV Beauty曾在彩妝系列上市時遭遇物流延遲，造成挫折。Nogueira表示「雖然我們團隊還很小，但早期發生這些問題正好能學習、修正，讓品牌持續成長。」Hadjinian 補充，創業本就是失敗與學習並存的過程，「你不可能每件事都成功，重要的是你如何面對失敗，這才是改變企業的關鍵。」她也提醒，品牌越大，目光越多，評論越多，因此創業者需保持開放態度，從失敗中學習，而非責怪任何人。

她表示，將繼續沿用這套策略，並鼓勵團隊在每次新品上市都採取相同方式，「我自己就是最佳證明。只要讓大家開始討論、期待，真正上市的時刻就會直接引爆。」

如今，Nogueira身兼內容創作者與品牌創辦人，兩者皆為全職工作。她期待在與Hadjinian的合作中，不斷學習與擴展創業視野。她形容兩人的合作就像品牌本身，「我們觀點截然不同，但正因如此，才能將不同視角融合，創造出真正有魔力的產品。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法