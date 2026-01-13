伊朗局勢升溫 台灣唯一駐伊單位貿協德黑蘭中心戒備

去年以色列、伊朗爆發戰爭，貿協董事長黃志芳展示駐德黑蘭駐地主任拍攝照片。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕伊朗政府強力鎮壓反政府示威，美國可能採取軍事行動，引發國際高度關注。外交部已更新伊朗為紅色旅遊警示訊息，而外貿協會有德黑蘭台貿中心，駐地主任目前人尚在德黑蘭，但因網路問題難以聯繫，不過國內示威風險相較去年戰爭低，貿協隨時與政府單位配合應變。

伊朗爆發鎮壓全國性示威、切斷網路與國際通訊，貿協指出，因伊朗斷網，暫時聯絡不上主任。不過，去年6月以伊戰爭時，貿協外館已協助撤僑，當時伊朗剩下5位僑民，都有保持聯繫。

請繼續往下閱讀...

貿協指出，有些家庭因素不計畫撤離，也有請留在當地的國人準備避難管道，這次的狀況是國內示威，比戰爭的危險性又低一些，外館會有充足的應變準備。

外貿協會在海外擁有60多個駐點，包括伊朗德黑蘭台貿中心，是全台唯一在伊朗戰區擁有駐點單位，去年以伊戰爭爆發時貿協董事長黃志芳曾透露，貿協外館協助在當地研究、觀光、經商等6名國人以陸路方式，安全撤出伊朗，但還有5名國人因家庭等因素留在當地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法