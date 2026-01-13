伊朗不穩成契機 商研院接AFACT常設秘書處 持續突破中國封鎖

商研院接掌聯合國亞太AFACT常設秘書處。（商研院提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕因伊朗情勢持續不穩，台灣自2022年起由資策會接任聯合國亞太貿易便捷化及電子商務理事會（AFACT）常設秘書處，商研院董事長許添財宣布，2026年正式由商研院接手，並於今（13）日舉行揭牌儀式。商研院指出，此舉具有重要外交與產業意義，可穩固台灣以AFACT專家身分參與聯合國正式活動，維持國際參與管道暢通，並突破中國封鎖，持續參與聯合國各項專業計畫。

聯合國貿易便捷化與電子商務中心（UN/CEFACT）隸屬於聯合國經濟及社會理事會架構，長期聚焦貿易便捷化、電子商務與數位經濟，推動跨境資料交換、貿易流程簡化與數位化，並與ISO、IEC等國際標準組織簽署多項合作備忘錄，制定多項全球電子商務與數位貿易標準。

AFACT目前共有21個會員經濟體，是少數取得聯合國正式諮詢資格的國際非政府組織，並長期配合UN/CEFACT運作，協助會員將聯合國國際標準導入實務應用，縮短制度與產業落地之間的落差。AFACT常設秘書處過去設於伊朗，近年因國際政治情勢變化，於2022年轉由台灣資策會承接，今年起則正式交由商研院負責，也呼應外交部推動在台北設立國際非政府組織中心（INGO Center）的整體布局。

AFACT秘書長、商研院國際發展服務中心主任簡陳中表示，AFACT與UN/CEFACT關係密切，台灣以「Chinese Taipei」名義加入AFACT，並未被矮化為中國一省，且可透過AFACT身分參與聯合國組織內的正式計畫與活動。他直言，這被中共視為「破口」，長期試圖封堵，但對台灣而言卻是重要的機會之窗。

簡陳中指出，日本、韓國、新加坡等AFACT會員皆為聯合國會員國，但台灣並不是，擔任AFACT常設秘書處有助提升台灣國際形象，也讓台灣能代表AFACT出席並參與聯合國數位經濟與電子商務標準相關會議，強化國際事務發言權。同時，台灣可更即時掌握國際標準動態，將國內產業需求納入標準制定，協助推動數位貿易、數位經濟與產業電子化發展。

許添財則強調，AFACT是台灣重要的國際發聲平台，但運作必須維持專業、中立與無差別服務原則，服務對象也包含中國，才能確保組織的公信力。至於秘書處由資策會移轉至商研院，他指出，商研院與企業界連結更深，具備廣泛產業網絡，且以服務為核心本業，有助因應數位經濟時代的新挑戰。

