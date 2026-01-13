「它」的崛起正削弱蘋果對台積電的影響力 新報告全說了

智慧型手機曾佔台積電營收的近一半，但隨著包括人工智慧在內的高效能運算需求成長並成為最大業務板塊，這一佔額已下降。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據SemiAnalysis的詳細新報告指出，人工智慧的崛起正在削弱蘋果對台積電的影響力！雖然蘋果與台積電的合作創造現代領先的代工模式，但人工智慧運算的快速崛起，正改變誰為新的晶片技術買單，以及蘋果對每個新的製造的影響力。未來蘋果將不會再是影響台積電的最大客戶，第二類客戶輝達佔據重要的地位。

SemiAnalysis的報告追溯蘋果如何透過早期大規模採用台積電的新製程，從2014年的A8晶片開始，成為全球半導體產業最重要的客戶。報告認為，蘋果願意承擔早期成本、資助良率提升，並使其年度產品週期與台積電的路線圖保持一致，這使得台積電能夠超越競爭對手，鞏固其在行業前沿的統治地位。

蘋果在台積電的年度支出從2014年的約20億美元成長到2025年的約240億美元，而蘋果在台積電營收的佔額也從個位數成長到高峰時的25%。在過去十年的大部分時間裡，蘋果在每個新製程的初始產量中都佔據了一半以上，在某些情況下甚至幾乎佔據了全部份額，這實際上是在其他客戶無法大規模承擔的情況下，為先進製造流程提供了融資支援。

智慧型手機曾佔台積電營收的近一半，但隨著包括人工智慧在內的高效能運算需求成長並成為最大業務板塊，這一佔額已下降。這意味著，儘管蘋果仍然是台積電營收最高的單一客戶，但它已不再是唯一有能力為新增產能提供資金的客戶。

據稱，這項變更已在即將推出的製造中顯現。蘋果在台積電N2和A16製程早期產能中的佔額預計將低於前幾代產品，其中A16是為高效能運算工作負載而非行動裝置設計的。

根據SemiAnalysis的模型預測，蘋果在後續製程（例如A14）的地位將再次鞏固，因為這些晶片從一開始就被設計成同時支援行動和高效能產品。在這種情況下，隨著iPhone和Mac晶片重新成為銷售的主要驅動力，蘋果在早期產能中的佔額將再次上升。

儘管蘋果目前仍依賴台積電為其提供最先進的晶片，但SemiAnalysis指出，該公司正在探索風險較低的組件和特定類別的替代方案，以實現供應鏈多元化。英特爾即將推出的18A-P製程是蘋果部分晶片的潛在選擇，且不會對旗艦產品造成影響。

然而，人工智慧加速器的興起催生了第二類客戶，例如輝達，他們能夠消耗大量的先進製造產能。台積電的收入結構也因此有了顯著變化。

