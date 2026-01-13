台南房市小回溫 安南、永康最熱 新市區冷清

台南去（2025）年底房市小回溫，安南區交易最熱。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南房市出現「年底買氣回溫」。台南市地政局最新統計出爐，去（2025）年第4季土地與建物交易量呈現「短期回溫」趨勢。土地買賣共9903筆，較上季增加約9%，但比2024年同期仍下降近24%；建物買賣5180棟，季增約8.8%，年減約17%。

觀察各行政區交易熱度，安南、永康、安平及歸仁共成交2572棟，占全市近一半。其中，安南區本季交易最熱，共887棟，季增近20%、年增44%，新屋成交占比約57%，新成屋與自住需求明顯。

永康區建物移轉726棟，季增11.5%、年增12%，新屋成交比約52%，中古屋與預售案都活絡。反觀新市區，本季僅89棟，季減45%、年減46%，需求趨於保守。

地政局長陳淑美指出，整體交易量雖低於去年同期，但年底部分自住及剛性需求釋出，帶動短期回溫；此外，建物第1次移轉占比連續3季超過4成，顯示新成屋交屋仍是市場支撐。

整體而言，台南房市呈現小幅回升跡象，但後續走勢仍受房貸條件、景氣與政策影響，投資與自住買氣仍持觀望態度。

