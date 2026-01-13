挑戰Dyson？萊雅CES發表光學造型器 搶攻高端美髮戰局

全球美妝龍頭萊雅集團在CES 2026發表全新「Light Straight + Multi-styler 多功能造型器」，運用光學科技護髮造型。（翻攝自LOREAL FB）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球美妝龍頭萊雅集團（L’Oréal Group）持續深耕美妝科技領域，於2026年CES國際消費電子展上發表全新「Light Straight + Multi-styler 多功能造型器」。這款產品的問世，標誌著美髮工具正從傳統的高溫加熱邏輯，正式跨入以精準光學為核心的「美容科學」紀元。

告別極端高溫，解決58%女性的熱損傷痛點

回顧過去一世紀，直髮器雖是日常造型不可或缺的工具，但傳統加熱板往往需達到400°F（約 204°C）以上的高溫才能定型。然而，這早已超過髮絲角蛋白的變性溫度，長期使用會導致角質層受損、斷裂及光澤流失。根據萊雅2024年的消費者研究顯示，高達58%的受訪女性認為，其髮質受損的主要來源即是過熱損傷。

分子級重塑：專利近紅外線科技

為了徹底解決此一痛點，萊雅研發與創新部門開發出專利「近紅外線（Near-Infrared）」科技。不同於傳統外部導熱，此技術利用具穿透力的特定光波長，直接作用並重塑髮芯內的氫鍵。這種從分子層面改變造型的方法，讓造型器在大幅降低溫度的同時，仍能提供卓越的定型效果，並確保髮絲角質層保持平滑、強韌且富有自然光澤。

在實際規格上，Light Straight + Multi-styler也展示了數據優勢，首先，低溫護髮，玻璃面板最高溫嚴格控制在320°F（約160°C） 以下，顯著低於市售傳統產品。根據萊雅儀器測試，其造型速度較現行領先的高端美髮器快3倍，且能提升髮絲順滑度達2倍。

此外，AI個人化設計，裝置內建智慧感測器與機器學習演算邏輯，能根據使用者的揮動頻率與操作習慣即時調整能量輸出，實現個人化美髮體驗。

外媒報導，隨著Light Straight + Multi-styler的亮相，萊雅已構建起完整的紅外線護髮科技版圖，與2024年發表的 AirLight Pro吹風機相輔相成，展現出將造型工具從「高溫消耗品」轉型為「精準科技設備」的雄心。

這款新作預計於2027年正式上市，業內人士指出，屆時這項「光學派」技術，將與近年大受歡迎、主打高速氣流與智慧溫控的Dyson造型器正面交鋒，勢必再掀起一波全球居家美髮科技的熱潮。

