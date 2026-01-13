中國客戶買H200晶片需全額預付貨款？輝達回應了

輝達（Nvidia）近日被外媒報導，指其要求中國客戶在購買H200人工智慧（AI）晶片時必須全額預先付款，引發市場關注。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）近日被外媒報導，指其要求中國客戶在購買H200人工智慧（AI）晶片時必須全額預先付款，引發市場關注。對此，輝達於今（13日）回應，強調公司從未要求客戶為尚未收到的產品提前支付款項。

《路透》日前引述知情人士報導，指輝達為規避中國當局隨時可能變卦的監管風險，訂定了非常嚴苛的交易條款，要求尋求H200晶片的中國客戶必須全額預先付款，且訂單一旦下達便不可取消、不可要求退款，亦不允許變更配置，僅在特殊情況下可用保險或資產擔保替代現金付款。

知情人士稱，輝達過去對中國客戶的標準交易條款中，通常包含預先付款的要求，但部分情況下，客戶可僅支付訂金，而非一次性全額付款。但此次，鑑於H200晶片相關出貨是否能獲得中國監管機構批准仍存在不確定性，因此輝達在執行相關條款方面格外嚴格。

對於上述報導，輝達於今稍早也做出回應，表示購買該公司H200晶片並不需要事先付款，並強調輝達絕不會要求客戶為他們沒有收到的產品付費。

