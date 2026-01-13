全球最安全航空公司前十名 台灣1家入榜

全球最安全的全服務航空公司排名中，阿聯酋國家航空公司阿提哈德航空（Etihad Airways）獲評第一。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據航空安全和產品評級網站AirlineRatings.com發布的2026年全球最安全的全服務航空公司（full-service airlines）前十名中，阿聯酋國家航空公司阿提哈德航空（Etihad Airways）獲評第一，新加坡航空排名第七，台灣的長榮航空排名第八。

此外，在2026年全球最安全低成本航空公司（low-cost airlines ）排名中，香港快運位居榜首，捷星澳洲緊追在後，位居第二。新加坡航空旗下低成本子公司酷航（Scoot）排名第三。

請繼續往下閱讀...

AirlineRatings.com自2014年以來每年都會發布「全球最安全航空公司」排名，並在2026年的榜單中評估了320家航空公司。營運飛機數量少於25架的航空公司則被排除在外。

所有航空公司都根據一系列標準進行評估，包括航班事故率、機隊年齡、機隊規模、死亡人數，以及是否遵守國際航空運輸協會 （IATA） 等全球公認的航空組織的國際審計和標準。

AirlineRatings.com執行長莎倫彼得森（Sharon Petersen）表示，嚴重事故的評估會參考多種數據和資訊來源，以便團隊能夠了解乘客面臨的風險程度。航空公司不會因飛機製造商、空中交通管制部門、颶風或地震等不可抗力因素或衝突地區造成的問題而受到處罰。

2026年最安全的十大全服務航空公司是：

1. 阿提哈德航空公司

2. 國泰航空

3. 澳航

4.卡達航空

5. 阿聯酋航空

6. 紐西蘭航空

7. 新加坡航空

8. 長榮航空

9. 維珍澳洲航空

10.大韓航空

2026年最安全的十大廉價航空公司是：

1.香港快運

2.捷星澳洲

3.酷航

4.杜拜航空

5.易捷航空集團

6.西南航空公司

7.波羅的海航空

8.越捷航空

9.匈牙利維茲航空集團

10.亞洲航空集團





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法