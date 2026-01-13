00917將除息投資人搶進 中信投信示警：溢價幅度已逾14％

00917今日大漲股價創掛牌新高，中信投信示警：溢價幅度已逾14%（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託投信旗下海外ETF「中信特選金融（00917）」1月2日公布每單位擬配發3.5元，以2日當天收盤價25.61元估算，年化配息率高達13%，近日吸引大量買盤湧入，讓中信投信緊急暫停初級市場申購，但投資人轉透過次級市場交易，中信投信今（13）日示警，統計至昨（12） 日淨值為26.08元，目前搶進溢價偏高，提醒投資人應審慎評估風險。00917今日盤中大漲逾3%、最高價漲至30元，是掛牌以來新高價，至下午1時20分暫報29.8元、溢價幅度高達14%。

中國信託投信1月2日公告00917收益分配第一階段評價結果，每單位擬配發3.5元，定於1月19日進行除息。在配息公告後，投資人買盤相當積極，成交量也明顯放大。中信投信表示，為保障既有受益人權益，避免除息日ETF因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，因此自1月6日起，暫停受理初級市場申購申請，並於1月19日恢復初級市場申購申請。

中國信託投信指出，在初級市場停止申購後，投資人仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商在證券交易市場買進ETF受益憑證。不過，須留意ETF於除息交易前市場波動幅度較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

