你中招了嗎？專家揭：這些「弱密碼」幾乎瞬間就能被破解！

專家表示，設定的密碼如果是QWER或123456 順著鍵盤排列的，對駭客來說極容易破解。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕方便跟安全經常是一體兩面。根據數位發展部資通安全署（資安署）針對近期嚴峻的網路入侵威脅所發出的提醒，密碼安全至關重要，其中最常見也最容易被駭客利用的漏洞就是使用「弱密碼」。

所謂弱密碼，指的是過於簡單、過短，或含有個人資訊例如生日、電話、身分證字號等的密碼。資安署將弱密碼分為兩大類：一是「懶人型密碼」，例如123456、abcdefg、以及鍵盤上QWERTY等連續排列的字元；二是「個資型密碼」，如使用個人生日、手機號碼或身分證號碼等。

請繼續往下閱讀...

其中，「admin」（是英文administrator管理員的簡寫）更常被列為弱密碼或弱帳號名稱，因為太常見，且經常與預設密碼搭配使用，極易被駭客透過自動化工具輕易鎖定並嘗試登入，尤其許多系統初始預設帳號即為「admin」，若未更改便存在高度風險。

上述這類密碼若遭遇駭客以自動化工具破解，幾乎可在瞬間完成。資安署也特別示警，民眾切勿在社群媒體、電子郵件與網銀平台使用相同密碼，否則一旦一組帳密外洩，恐將導致所有帳號連鎖淪陷，後果不堪設想。

至於該如何設置「強密碼」？根據美國 CISA（網路安全暨基礎設施安全局）的建議，安全密碼有以下幾點原則：

1：至少 15 個字元（越長越好）

2：組合應包含大小寫字母、數字與特殊符號

3：不要使用個資（如姓名、生日、電話）

4：不要一碼多用

5：可使用密碼管理工具幫助產生與記憶

此外，另一個實用的技巧是「用 4～7個無關聯單字組成」，例如：Correct-Horse-Battery-Staple，這樣比亂碼還容易記，卻不容易被破解。

最後資安署建議，民眾除了設置強密碼外，也應啟用二階段驗證機制，以有效降低帳密被盜用的風險，進一步保障資訊與資產安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法