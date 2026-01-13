中國資金外逃新通道曝光！日本秋葉原被點名 「1商品」竟成黃牛洗錢神器

中國資金外逃新通道曝光，日本秋葉原的卡牌市場被點名。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕中國資本管制日益收緊，越來越多的中國人試圖把人民幣換成外幣，但現在他們不走銀行、不碰地下換匯管道，而是透過購買寶可夢卡牌，把資金悄悄搬出國境。日媒指出，看似宅文化的收藏市場，實際上正成中國一條隱蔽而高效的新資金外逃通道。

據報導，隨著人民幣兌日圓匯率來到32年高點，這股「從人民幣轉進日圓」的逆向資金流，正在日本東京秋葉原悄然發生。

日媒指出，秋葉原不只是動漫聖地，更是全球交易卡片的二級市場核心。其中，寶可夢卡（俗稱寶可卡）與遊戲王卡在此形成高度流動的現金化市場，近年，活躍其中的外國買家，有高達80%來自海外，其中又以中國黃牛最為顯眼。

專家指出，卡牌市場早已不只是收藏圈的小眾遊戲。數據顯示，2024 年全球交易卡市場規模突破3000億日圓（約新台幣598.1億元），若是稀有卡牌，其價格更是屢創新高。

舉例來說，經第三方鑑定、獲得最高等級「PSA10」的寶可卡，被視為「真品中的真品」，單張皮卡丘或人氣角色卡牌，標價動輒超過200萬日圓（約近新台幣40萬元），這吸引了大量投機資金湧入這個看似無害的市場。

據報導，每天清晨在秋葉原「卡片大樓」開門前，便能看到拎著紙袋的中國人聚集門口。他們的目標不是買、而是賣。當店家一公布當日收購價，這些黃牛便迅速將手中卡片變現為日圓。單人單日兌現金額從數十萬到上百萬日圓不等，多個團隊輪番操作，這場景幾乎天天上演。

但關鍵不在於轉賣利差，而在於「幣別轉換」。一名中國黃牛私下坦言，他們真正賺的是「把人民幣換成外幣的手續費」。專家指出，這套操作模式並不複雜，先使用中國發行的信用卡在日本刷卡買入大量寶可卡，刷卡金額以人民幣計價，再於日本或第三國賣出，所得資金直接留在海外。

在地下錢莊、金主與黃牛分工合作下，形成一條成熟的灰色產業鏈，手續費約10%至15%，但在當前環境下，願意付錢的人只會更多。

報導指出，在中國將資金合法兌換成外幣每人每年上限僅5萬美元（約新台幣158萬元）；且，監管風險極高；但寶可卡價格相對穩定、全球流通性高、未來還可能升值，是極佳的中介資產。中國黃牛認為，卡牌可以先囤在倉庫，等價格上漲再賣，也可以直接依照中國金主的需求快速變現，後者反而更有效率。

過去，中國富人曾把現金藏在出口書籍中運往香港，或親手攜帶黃金出境；如今，寶可夢卡正接棒成為最新的「資產搬運工具」。某種程度上，對這些富人而言，寶可卡比人民幣更值得信任。

對此，熟悉中國情勢的學者指出，這些中國富人會這麼急著將錢移轉至境外，是因為在中國「再多的人民幣，都像遊戲機代幣」。中國人民的資產隨時可能因政策、反腐或行政命令被凍結或沒收。這並非假設，而是真實發生過的事；因此，即便官方對違規換匯祭出高額罰款與刑責，資金仍持續外流。外媒估算，僅到2024年中，非法流出中國的人民幣規模就接近40兆日圓。

業內人士指出，卡牌被用來承載與轉移資本，市場早已偏離「遊戲」與「收藏」的初衷，但只要中國富人對人民幣的不安全感仍然存在，把寶可夢當成避險工具的交易狂潮，短期內就難以退燒。

