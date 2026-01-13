這家公司股價年漲6倍不是運氣 ! 日媒揭 : 看懂「1關鍵」下一檔黑馬就出現

一年暴漲6倍不是運氣，鎧俠為何被市場重新定價，日媒點關鍵。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕有一家日本半導體公司在2025年底的股價，僅短短一年就飆漲超過6倍，其漲幅在MSCI世界指數所涵蓋的主要先進國市場中名列前茅，但這並非投機炒作，而是精準踩中AI時代需求爆發的結果，這家公司正是鎧俠（Kioxia，前東芝記憶體）。

日媒指出，這乍看之下像是押對題材的幸運案例，但能有「倍數級」漲幅並不是偶然，只要看懂「一個關鍵」，就是企業是否掌握尚未被市場充分定價、卻已切入下一波成長核心需求的關鍵產品，下一檔黑馬其實早已浮現。

請繼續往下閱讀...

回顧鎧俠的股價表現，2025年東京證券交易所最後一個交易日，股價收在1萬435日圓，較2024年底的1640日圓上漲了6.36倍。

分析師指出，這並非是上市後立即出現的行情，鎧俠在2024年12月掛牌後，其股價長時間在低檔盤整，直到2025年下半年，市場才突然「看懂」其價值所在，促成這場重估的核心因素，是AI時代對資料儲存架構的根本性改變。

隨著美中之間的AI模型開發競爭急遽升溫，模型訓練與推論所需的資料量呈現指數型成長，記憶體半導體的供需失衡逐漸浮上檯面。無論是用於高速運算的高頻寬記憶體，或是負責大量資料存取的儲存裝置，市場都開始意識到既有供應體系已難以應付新一輪需求。

其中，結合NAND型快閃記憶體、並兼顧速度與能耗效率的SSD，成為AI資料中心不可或缺的關鍵零組件。當SSD供需趨於吃緊、價格面臨上行壓力時，長期專注於該領域的鎧俠，業績彈性與成長想像空間迅速被放大，原本被視為「循環型」記憶體公司的定位，也開始出現本質轉變。

2025年9月，鎧俠股價明顯轉強，背後還有一項地緣政治因素推波助瀾。美國政府進一步強化對中國的半導體相關管制，使市場擔憂全球前兩大NAND供應商三星電子與SK海力士在中國的產能可能受限，只要一旦供應受阻，市場需求勢必轉向其他供應來源。

同一時間，微軟、亞馬遜、Google等科技巨頭加速擴建AI資料中心，全球記憶體供應吃緊的狀況進一步惡化。市場開始重新評價具備技術深度、且能穩定供貨的廠商，鎧俠、SanDisk與Seagate等公司就成為焦點；其中，又以鎧俠的股價反應最為劇烈。

值得注意的是，鎧俠並非突然「變好」，而是市場在某一刻才真正理解其策略調整的成果。早在AI需求全面爆發之前，鎧俠便已提高資料中心用SSD的比重，並積極開發可與GPU協同運作、適合AI訓練與推論的高速SSD產品。隨著AI應用從訓練走向推論，企業對儲存裝置的要求不再只是容量，而是同時追求傳輸速度、能耗效率與系統整合能力，這正是鎧俠長期投入的方向。

從估值角度來看，市場的「後知後覺」也十分明顯。鎧俠上市初期的PBR僅約1.4倍，明顯低於同業水準，顯示其成長潛力尚未被充分反映。直到2025年9月之前，多數大型投資人仍未完全將其視為AI結構性成長的受惠者，這也解釋了為何該公司股價能在短時間內出現劇烈補漲。

分析師指出，回到投資的本質，「下一個鎧俠」並非神話，而是一套可以被拆解的邏輯。企業是否身處高成長賽道？是否握有尚未被市場充分定價的關鍵產品？經營團隊是否敢於在逆風時調整結構、提前投資？真正的一年6倍股，往往不是因為運氣，而是市場終於明白這家企業的隱藏價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法