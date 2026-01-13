為了拿更多錢！70歲阿公延後領退休年金 5年後「超後悔」揭慘痛代價

日媒以真實案例揭示，年金領取方式不應只看金額，而要評估「元氣可支配的時間」與「安心老後」之間的優先順序。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休年金是多數人老後生活的重要支柱，選擇「延後領取」可以增加每月的年金金額，被視為確保未來生活安心的關鍵方式。然而，日本一名7旬老翁本以為延後領取年金，每月能多拿6萬日圓（約新台幣1.2萬元），老後生活應該安穩無虞。卻沒想到，69歲發生了一件意想不到的事，讓他人生計畫全泡湯。他相當後悔延後退休，這筆看似智慧的投資，背後卻藏著誰也想不到的代價。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年70歲的佐佐木先生（化名）在64歲時決定，將老年年金延後到70歲才領取。若65歲開始領取，月領金額約14萬日圓（約新台幣2.8萬元）；延後5年後，每月可領20萬日圓（約新台幣3.9萬元），年增加約60萬日圓（約新台幣12萬元）。他當時認為「老後很長，如果年金能增加，我會更安心」。加上他還有約1800萬日圓（約新台幣354萬元）的積蓄，所以完全不必擔心自己的退休生活。

延後期間，佐佐木先生仍透過工作中心再就業，月收入約18萬日圓（約新台幣3.5萬元），每週五天全職工作，生活節奏幾乎與現役無異。他原本計畫70歲退休後旅行與享受生活，他說「我打算70歲的時候辭職，去旅行，過悠閒的生活。我以前一直覺得我只是在忍受這一切，為了實現這個目標。」

然而，69歲時佐佐木先生的健康開始出現問題。長時間站立會腰痛，伴隨慢性頭暈與心悸。檢查顯示，他患有腰椎管狹窄症、高血壓及輕度心律不整。雖非危及生命，但長時間活動已變得困難，許多計畫也因此取消。

如今70歲的他卻對當初的決定深感後悔。70歲退休後，雖然因延後領取年金每月接近20萬日圓，但他感嘆「錢多了也沒用，沒健康的身體根本享受不到。外出減少，存款和年金也沒什麼花處」。他坦言，延後領取的決定如今令他深感後悔。

專家建議，年金領取方式不應只看金額，而要評估「元氣可支配的時間」與「安心老後」之間的優先順序。延後領取雖可中途取消，但做決定時的體力與精神狀況也可能影響選擇。

