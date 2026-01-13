台積電穩穩上榜！外媒點名「10檔AI股」是2026年最關鍵、不能忽視

外媒預測，2026年十大人工智慧（AI）股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧產業持續成長，市場上仍有不少值得布局的投資機會。投資媒體《The Motley Fool》報導，隨著邁入2026年，AI投資依然是華爾街最重要的主題之一。儘管部分投資人可能已感到疲乏，但現實是，AI並不會消失。如果你正在尋找新的投資方向，以下這10檔股票值得列入觀察清單，它們是2026年最值得關注的10檔AI概念股。

1.輝達（NVIDIA）：若要選出2026年最值得買進的AI股票，輝達仍是首選。它位於AI基礎建設的核心，其GPU依然是市場上最強、也最受歡迎的平行運算解決方案。只要AI超大型企業持續投入鉅資建設資料中心，輝達的成長動能就不會消失。公司管理層預估，全球資料中心資本支出到2030年將達3兆至4兆美元。若此預測成真，輝達不僅在2026年值得持有，未來五年也同樣具備吸引力。

2.博通（Broadcom）：科技巨頭博通在AI運算硬體上走的是不同路線。相較於輝達設計通用型GPU，博通專注於開發客製化的應用專用積體電路（ASIC），以滿足特定客戶需求。這類晶片不適合處理多樣化任務，但在專為特定工作負載設計的情境下，效能往往能以更低成本勝過GPU。

3.超微（AMD）：長期以來，AMD在GPU市場一直屈居輝達之後。其初期AI加速器產品表現平平，僅被視為價格較低的替代方案。不過，隨著輝達 GPU 持續供不應求，AMD 的 GPU 正逐漸獲得更多採用機會。AMD 預估，未來3至5年資料中心業務營收的年複合成長率（CAGR）將超過60%，整體公司則超過35%。若能達標，這將是一檔2026年及更長期都值得持有的股票。

4.台積電（TSMC）：上述公司都不自行製造晶片，而是將生產外包給晶圓代工廠，尤其是全球最大、技術最領先的台積電。若沒有台積電的先進製程能力，今日的AI技術版圖將截然不同。由於輝達、AMD與博通皆對未來五年的產業前景保持高度樂觀，台積電成為參與這波 AI 基礎建設浪潮的「中性」且穩健選擇。

5.Alphabet（Google母公司）：一年前，市場並不看好 Alphabet 在2025年的表現，但如今情勢已完全翻轉。Alphabet 擁有多數生成式 AI 新創難以企及的資源，其大型語言模型 Gemini 的表現已開始反映這一優勢。同時，在廣告市場回溫的帶動下，Alphabet 核心業務表現強勁，這股動能預料將延續至 2026 年。

6. Meta Platforms：Meta 旗下擁有 Facebook、Instagram 等社群平台，正大舉投資 AI 技術以提升廣告轉換率。但更令人期待的，是 Meta 正嘗試推出 AI 智慧眼鏡等新產品，將生成式 AI 帶離電腦與手機螢幕。若這類產品能成功打入主流市場，將為 Meta 帶來尚未反映在股價中的全新收入來源。即便未能成功，其社群平台本身仍是極具現金流的金雞母。

7.亞馬遜（Amazon）：亞馬遜股價在 2025 年表現落後大盤，全年僅上漲約 5%。不過，分析師認為 2026 年情況可能好轉，因為其核心業務 Amazon Web Services（AWS）正重新加速成長。AWS 提供企業訓練與運行 AI 模型所需的運算能力，成長回溫顯示愈來愈多公司將其用於 AI 工作流程。

8.SoundHound AI：接下來三家公司屬於規模較小、風險較高，但潛在報酬也更大的標的。SoundHound AI 結合生成式 AI 與語音辨識技術，可應用於速食店點餐、客服系統，或車載數位助理等場景。公司營收快速成長，產品採用率逐步提升。若能大規模普及，股價上行空間相當可觀。

9.Nebius：Nebius 是專注於 AI 市場的資料中心營運商，大量採購輝達 GPU，並將運算能力出租給有需求的客戶。管理層預期2026年將迎來爆發式成長。截至2025年第三季，其年化營收約為5.51億美元，預計在2026年底將暴增至70至90億美元。若財測持續上修，表現空間更大。

10.Applied Digital：Applied Digital 同樣是資料中心業者，但模式不同於 Nebius。公司建置資料中心後，將空間出租給自行架設伺服器的客戶，較接近不動產型態。其簽訂的15年長期租約，為投資人提供穩定的獲利能見度。隨著新資料中心陸續啟用，營收將持續成長，成為參與 AI 建設浪潮、風險相對較低但潛力不俗的選項。

