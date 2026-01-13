別再浪費錢！老技師曝舊車出現這3個跡象，換車卡實在。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你擁有1輛老舊車輛，你可能會因為頻繁的維修需求或缺少新車所具備的功能而感到沮喪，汽車修理廠老闆兼技師表示，一旦車子出現維修費用可能超過新車的月付、即將面臨一筆昂貴的維護費用與生活方式改變這3個跡象，那麼你就應該淘汰舊車，換新車較經濟實惠。

《gobankingrates》報導，根據凱利藍皮書（Kelley Blue Book）報道，消費者每次修車平均花費838美元（約新台幣2.63萬），然而，購買新車或二手車的成本也不斷上漲，在許多情況下，最經濟的用車方式就是盡可能長時間地使用自己的車輛。

請繼續往下閱讀...

但有時候，淘汰舊車、購買新車會更明智，尤其是出現下列3個跡象。

1、維修費用可能超過新車的月付

要具體比較維修和更換車輛的成本。用維修費用除以你可能需要為新車支付的月付。為了盡可能精確，也要考慮車輛的全部擁有成本，包括保險和燃油費用。然後，看看新車的月付需要多久才能超過舊車的維修費用和其他擁有成本。

例如，如果你面臨6000美元（約新台幣18.9萬）的維修費用，並且預計每月購買新車需要花費約500美元（約新台幣1.58萬），那麼你通常需要將舊車使用1年以上，維修費用才算划算。如果這不太可能，那麼不妨考慮報廢你的舊車。

根據匹茲堡羅斯代爾技術學院汽車講師兼 PSK 汽車修理廠老闆兼技師邁克·馬萊斯基的說法，如果汽車的維修記錄或狀況表明它在出現新問題之前，無法維持足夠長的時間以收回維修成本，那麼你最好還是換車。

「你永遠不想把錢浪費在無用的東西上，」他說。如果１輛車在特定車齡和里程數下可靠性一直不太好，我就不會再花大價錢去修理它了。

2、即將面臨一筆昂貴維護費用

即將到來的高昂維修費用並不一定意味著你應該立刻報廢舊車，但這可能是關鍵的轉捩點。例如，如果你的車需要更換煞車片或正時皮帶，你可能不想花這筆錢去買新車，畢竟新車通常包含很多服務。

有時，這是一種財務決策，因為新車在你預計的用車期間所需的維護費用會更低。在這種情況下，新車的總擁有成本可能低於舊車，馬萊斯基說。

所以，如果你知道6個月後你可能會面臨一筆巨額維修費用，你可能更願意現在就把車賣掉，盡可能賣個好價錢，然後用這筆錢買1輛你更滿意的現代汽車。

3、你正在改變生活方式

馬萊斯基說，除了考慮安全功能外，你還可以考慮最近或即將發生的任何生活方式變化，這些變化會影響你對保留舊車的個人價值判斷。

他說，有時候這純粹是個人喜好問題，例如如果你開始玩皮划艇，就可以把轎車換成SUV。如果你經濟條件允許，就沒必要繼續往1輛不再適合你生活方式的車上投錢。

或許你的家庭規模正在改變。如果你的孩子即將上大學，也許你可以考慮從SUV換成轎車。在這種情況下，賣掉舊車，買1輛價格較低的小型轎車，或許能省錢。此外，即將到來的高額保養費用或巨額維修帳單也可能促使你做出換車的決定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法