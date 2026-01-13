歐洲考慮對中國電動車設置最低價格 以取代現行高額關稅

外媒報導，歐盟正在研究對中國出口的電動車（EV）實施最低價格制度，以取代現行高額關稅。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，歐盟正在研究對中國出口的電動車（EV）實施最低價格制度，以取代現行高額關稅。

綜合媒體報導，自2024年起，中國製電動車以低價進入歐洲市場，對歐洲傳統車廠造成巨大壓力。經過調查，歐盟認為，中國車企依靠政府補貼形成成本優勢，藉此展開價格競爭。隨後，歐盟隨後對上汽名爵（MG）、比亞迪（BYD）等中國電動車祭出最高35%關稅。作為報復，中國也對歐洲汽車採取多種反制措施，使歐洲車企在中國市場度過艱難1年。

如今，這一僵局可能出現新解法。外媒報導，歐盟正考慮對中國進口電動車設置「最低售價」，以此避免削價競爭。此舉不僅可減少對中國車企的高額關稅，也可保護歐洲車廠利益，為雙方市場帶來雙贏契機。

對此，中方表示歡迎。中國駐歐盟商會發聲明表示，此舉不僅支持中歐貿易、投資及雙邊關係的健康穩定發展，也向全球市場發出明確而有力的信號，表明雙方仍堅定致力於通過對話與磋商管理分歧。

根據歐盟負責貿易事務的歐盟委員會週一（12日）公布的指導方針，中國出口商需提交避免關稅的提案。歐盟委員會將評估該提案，並根據設定最低進口價格的標準決定是否接受。

