不單純！俄羅斯人接連離奇死亡...他最後定位竟在懸崖邊

〔財經頻道／綜合報導〕中東賽普勒斯接連發生離奇死亡案件，1名俄羅斯駐尼科西亞大使館人員被發現陳屍館內，另有1名知名俄羅斯知名商人、化肥巨頭「烏拉爾鉀肥公司」（Uralkali）前CEO鮑姆加特納（Vladislav Baumgartner），自1月7日失蹤，至今未被尋獲，案件引發外界高度關注。

綜合媒體報導，塞國警方強調，兩案目前分別調查，尚未發現直接關聯。根據賽普勒斯政府指出，俄羅斯大使館日前通報，1名使館員工在館內死亡，並認定為自殺，但由於外國使館享有外交豁免權，當地警方無法進入館區調查，事發現場與初步調查均由使館人員自行處理，直到俄方在指定地點移交遺體後，警方才得以介入。

驗屍結果顯示，該名員工死因為支氣管壓迫，為吊頸所致。據報導，警方接獲使館通報，死者身旁留有張手寫字條，但該字條未提供給當局，預計將直接送回俄羅斯。相關細節仍存疑點。

與此同時，警方持續搜尋1月7日失蹤的56歲鮑姆加特納。他過去曾擔任烏拉爾鉀肥公司執行長，是國際化肥市場的重要人物。2013年，他因「鉀肥戰爭」商業糾紛在白俄羅斯遭逮捕，事件一度引發區域政治角力，相關指控於2015年撤銷。其後他重返商界，領導全球港口公司（Global Ports），近年定居賽普勒斯。

警方表示，其手機最後1次出現訊號，位於他在皮蘇里（Pissouri）的住家一帶，該區地形崎嶇、遍布沿海懸崖，搜救因惡劣天氣受阻，過去幾天島上還遭遇暴風，一度暫停行動。

報導指出，這起失蹤事件發生之際，賽普勒斯總統尼科斯．赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）政府形容，俄羅斯正對該國發動一場「有組織的混合式攻擊」。

另外《NEXTA》則稱，「他（鮑姆加特納）是不是知道太多了？」《knews》表示，兩起案件幾乎同時發生，且均涉及在賽普勒斯的俄羅斯公民，當局表示，目前沒有證據證明它們之間存在聯繫，但這兩起案件幾乎同時發生，而且都涉及在賽普勒斯的俄羅斯公民，儘管當局表示目前沒有證據表明這兩起案件有關聯，不過，由於涉及人員的特殊性，以及每起案件的特殊和敏感情況，這兩起調查都被視為高度敏感案件。

