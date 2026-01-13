輝達總部綠容率、光電板要求 因用途或構造特殊可排除適用

台北市副市長李四川表示，因應26日召開都委會，輝達台灣總部建築師已提出初步規劃案溝通。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達在台灣的總部由知名建築師姚仁喜承接建築設計，兩基地的都市計畫變更已完成公展，預計本月26日召開都委會審議，台北市副市長李四川表示，因應都委會審議，輝達已提出初步規劃圖，外觀與美國總部類似，最高約只有5層樓高，預計容積將不會蓋完，雖不符合今年元旦施行「臺北市新建建築物綠化實施規則」中的「綠容率」等要求，但條文有規定，若新建物結構特殊，經市府核定可以排除適用。

台北市政府推動降溫城市計畫，依「臺北市綠建築自治條例」，於去年7月31日修訂「臺北市新建建築物綠化實施規則」，新訂「綠容率」、「等效綠覆面積」、「立體綠化設施」等規範，經台北市市政會議通過，考量建照申請需有時間準備，緩衝期間自2026年1月1日施行。「綠容率」可增加遮蔭效果，「等效綠覆面積」為透過植栽遮蔭係數計算綠容率，「立體綠化設施」規定設置於陽台或露台外緣，綠覆面積應達90%以上。

請繼續往下閱讀...

因應都委會即將召開，輝達台灣總部建築師姚仁喜上週與市府官員會面討論，提出總部的初步規劃圖，外型與美國總部相近，是精進版的「星艦3.0」，傳出可能無法符合市府新建建築物綠化實施規則中的「綠容率」要求。

李四川說明，以前的綠化都是平面的，綠覆率是垂直綠化，若蓋20層樓，每層陽台都必須綠化；根據初步規劃的設計，輝達台灣總部的容積率蓋不完，最高約只有5層樓，沒有綠容率的問題，但符合綠覆率的要求。

另外，目前法規規定新建物屋頂要設光電板，李四川表示，輝達總部「星艦3.0」的屋頂是採科技感的折疊設計，美國總部屋頂也沒有光電板，這部分與「綠容率」一樣，都可以因用途或構造特殊，經市政府核定後解套。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法