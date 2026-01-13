ETF股王元大台灣50正2股價創新 26日前投票分割

ETF股王元大台灣50正2股價創新高，26日前投票分割。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股氣勢如虹，今日加權股價指數盤中再創新高，元大台灣50正2 （00631L）再刷股價新高至415.5元，累積掛牌以來漲幅超過1900%，截至10:47分為止，股價上漲2.95元、暫報409元，成交量超過3400張；由於目前00631L分割正在投票，需要超過一半股數投下同意票才會分割，00631L的投資人可於26日前透過券商APP投票，就算只有1股也有投票資格。

00631L在大盤多頭時極具優勢，今年以來台股表現亮眼，00631L僅8個工作天即上漲逾12%，表現大幅優於台股大盤，也正因為00631L放大投資效果驚人，成立短短11年期間，股價從20元到現在飆破400元。

不過，這檔ETF股王由於股價高達400元以上，對投資人來說門檻過高，為使00631L降低投資門檻、回到接近發行價的20元，00631L已於1月7日啟動分割投票，一旦分割完成，將會有價格重回發行價20元附近，有利投資人進行交易。

