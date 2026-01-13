2026年10大最可靠車款揭曉！TOYOTA這款奪冠

2026年10大最可靠車款中，由Camry拿下榜首。（和泰汽車，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你2026年打算買新車，可靠性和價格可能是你最重視的兩個因素，根據調查，今年10大最可靠車款中，由Camry拿下榜首，若以品牌來看，今年有6個品牌入榜，而冠軍則是TOYOTA，由於在10大最可靠車型中，TOYOTA拿下3款，是所有品牌中佔比最高，成為本年度最大贏

《gobankingrates》報導，如果您正在考慮升級您的車輛，不妨參考以下這10款2026年最可靠的汽車。

請繼續往下閱讀...

1. Toyota Camry

豐田是市場上最可靠的品牌之一，事實上，在最近《消費者報告》的1項調查中，豐田在品牌可靠性方面名列榜首。同樣，在最近J.D. Power發布的2025年美國車輛可靠性研究中，Camry也是排名最高的中型車。

2. Toyota Prius

豐田Prius 是最可靠的插電式混合動力車之一，油耗最高約達4.3公升/百公里）。這使其成為日常駕駛、長途通勤和遠距離旅行的理想選擇。2026年車型目前沒有重大改款計畫。

3. Toyota Corolla

豐田 Corolla 入選2026年最可靠汽車榜單並不令人意外。 2026年車型變化不大，這意味著對於那些正在尋找可靠、經濟實惠的汽車的買家來說，不會有太多意外。

4. Subaru Forester

在《消費者報告》可靠性品牌排行榜上，排名第2是速霸陸（Subaru）。Forester憑藉其可靠性和安全性，以及EyeSight駕駛輔助技術和全時四輪驅動系統，表現卓越。 2025年，Forester首次推出了混合動力版本。 2026年，Forester也將新增1款專為冒險愛好者打造的Wilderness越野車款。

5.Subaru Impreza

由於Subaru品牌在《消費者報告》的可靠性排行榜上名列第2，Impreza也躋身前十名。Impreza掀背車比Forester小，但其全時四輪驅動系統的可靠性卻毫不遜色。

6. Lexus NX

在《消費者報告》的可靠性品牌排行榜上，凌志（Lexus）則排名第3。考慮到Lexus是豐田的姊妹公司，這並不令人意外。如果您想要享受豪華駕駛體驗又不願犧牲品質，NX 無疑是您的理想選擇。

7. Lexus RX

如果您需要更大的空間，Lexus RX或許是您的理想之選。RX是Lexus首款跨界SUV。 RX最近1次改款是在2023年，但其可靠性一直名列前茅。

8. Honda HR-V

本田（Honda）在《消費者報告》的品牌可靠性排行榜上排名第4。儘管HR-V的上市時間不如本田的其他許多車型那麼長，但它仍然保持著相同的可靠性標準。

9.Kia Sorento Hybrid

雖然起亞（Kia）品牌本身在《消費者報告》的榜單上排名第十，但Sorento混合動力車卻擁有良好的可靠性記錄。《消費者報告》的另1項研究將起亞Sorento混合動力車列為最可靠的3排座SUV。

10. Hyundai Elantra Hybrid

最後要介紹的是現代（Hyundai ）Elantra混合動力車。Elantra混合動力車的燃油經濟性高達每加侖54英里，非常適合日常通勤。此外，它還提供可靠的保固服務，涵蓋任何異常缺陷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法